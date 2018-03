Los Coronas: «Todos nuestros discos están llenos de referencias cinematográficas» El combo en una autocaravana en Tucson, Arizona; falta el trompetista ucraniano, a quien no permiten entrar en USA. / PAOLA BRAGADO El quinteto de surf peliculero despliega hoy en el Kafe Antzokia los efluvios diversos y sorprendentes de su sexto disco oficial, ‘Señales de humo’ ÓSCAR CUBILLO Viernes, 16 marzo 2018, 10:55

Los Coronas madrileños, el grupo de surf instrumental mutado en coctelera polirrítmica exótica presenta hoy viernes en Bilbao (Kafe Antzokia, 22.30 h, 15-20 €) su sexto y último disco oficial, ‘Señales de humo’ (Tritone-Sony, 17), un repertorio que crece con las escuchas. Es ambicioso y abarcador, con huellas del Miki yeyé, El Twanguero trotamundos o de Los Pekenikes imaginativos entre ritmos que atracan el folk, la rumba, el flamenco y lo balcánico, pero también el surf y el spaghetti western. Antes de que descarguen en territorio amigo en quinteto con sus dos guitarras solistas, su trompeta ex soviética y su sección rítmica infalible, todos pluriempleados en Sex Museum y Corizonas, el hacha tatuada David Krahe aclara el busilis de su nueva dirección artística, que no traiciona a sus credenciales.

- Numerosos medios, como el Ruta 66, aseguran que ‘Señales de humo’ es vuestro mejor disco. ¿Os lo creéis? ¿Lo creéis así?

- Vivimos un panorama musical general de sobreexposición e hipoexcitación, de modo que los medios tienden a sobrevalorar cualquier intento de evitar ejercicios de ombliguismo musical. Nosotros no hemos renunciado ni un ápice de las señas de identidad de Los Coronas y éste es nuestro disco más ambicioso en cuanto al estilo y el más trabajado en el estudio de todos cuantos hemos grabado hasta ahora.

- Parece un disco más retro y menos pistolero, más ‘exótica’ y menos roquero. Menos roquero sobre todo. ¿Cómo habéis osado a adentraros en ciertos campos, como el de ‘Tres culturas’, un folk mediterráneo?

- Los estilos que siempre han modulado nuestra relación con la música son el folclore hispano y el rock and roll americano, el clásico. Una mezcla de ritmos autóctonos y melodías importadas del otro lado del océano. ‘Tres culturas’ es eso mismo con el añadido de un fragmento con sabor a vals, la forma musical centroeuropea por excelencia.

- También da la sensación de que los instrumentales son menos directos y sí más evocadores, ensoñadores incluso. Antes componíais los dos guitarristas, ahora los cinco Coronas. ¿Más democracia os ha hecho más dispersos?

- Asumir la responsabilidad creativa entre todos es un paso gradual que dimos hace tiempo. Aunque es cierto que en este disco eso se acentúa y ha contribuido a que dispongamos de más recursos a la hora de componer y grabar. La fórmula ortodoxa del surf instrumental es limitada, pero si hay voluntad de retorcerla se convierte en el género más agradecido, el más frívolo. A partir de un simple coqueteo con cualquier otro estilo, todo lo puedes llevar al ritmo básico y contagioso del rock and roll más primitivo. De todos modos, en Los Coronas la democracia es muy asamblearia y la consecuencia es que hacemos discos un poco más melódicos y más narrativos que al principio.

- Ya. ¿Cómo lográis memorizar tantas melodías para reproducirlas en directo?

- No parar de tocar ayuda mucho a retener los arreglos de un repertorio, y escribir las canciones en una partitura ayuda una barbaridad a recuperar arreglos de la memoria cuando trabajas con varios repertorios al mismo tiempo, que es nuestra situación más habitual.

- ¿Os queda hueco para la improvisación?

- Ese hueco se lo cedemos a nuestro trompetista, que es de la escuela soviética y siempre que puede te cuela una melodía de Stravinsky en nuestras canciones.

- Oye, David: ¿Se puede llamar canciones a los instrumentales? Hay quien dice que no, que una canción se canta.

- Yo diría que las canciones pueden tener lo que se llama letra-texto o letra-argumento. Lo primero es lo que suele hacer un grupo con un cantante y lo segundo es lo que hacemos nosotros, que cuando tocamos te podemos contar una historia y a la vez hacerte bailar sin palabras, solo mediante señales de humo. Es curioso, pero mucha gente nos cuenta que sale de nuestros directos con una sensación inconsciente de que ha cantado la mayoría de las canciones. Somos como el torrezno: un sabor de toda la vida.

- Lo que sí parece la vuestra es una música exportable, ¿no? Vendéis el CD en muchos países y giráis por el extranjero también, desde México hasta Australia, ¿no?

- Como no hay cantante, no hay barreras por el idioma, luego no hay fronteras. Alguna pequeña ventaja tenía que tener ser un grupo de rock and roll instrumental.

- ¿Al componer os sale el primero el título y luego la canción, o al revés?

- Casi siempre la canción es lo primero.

- ¿Las películas os inspiran al componer?

- Siempre. Todos nuestros discos están llenos de referencias cinematográficas: ‘El baile final’, ‘High Sierra’, ‘Adiós Sancho’, ‘A la mierda’, ‘Drama West’, mucho Buñuel y Sergio Leone, algo de John Ford…

- ¿Os da tiempo a ir al cine?

- Lo último que he visto en una sala de cine es ‘Three Billboards Outside Ebbing’ (Tres anuncios en las afueras). Una buena película.

- ¿Y qué se encontrará la gente que vaya a veros hoy viernes al Kafe Antzokia (22.30 h, 15-20 €)?

Va a ser como ir al cine y ver de pie una película de melodías surrealistas, chistes malos, ritmos extenuantes y actitud explosiva. Cada una de esas cosas por separado es una mierda, pero juntas funcionan gracias a las visuales que proyecta sobre el escenario Héctor de la Puente. Le dan sentido a todo lo que te comento.