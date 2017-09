Wim Wenders: «Las ideas nacionalistas roban el futuro a las generaciones siguientes» Wim Wenders, en la presentación de ‘Inmersión’, que ha inaugurado el Festival de San Sebastián. / josé usoz Wim Wenders-Director El cineasta alemán inaugura el Festival de San Sebastián con ‘Inmersión’, una historia de amor que también se interroga por el fanatismo yihadista OSKAR BELATEGUI Sábado, 23 septiembre 2017, 02:20

Wim Wenders (Düsseldorf, 1945) asegura que hace mucho que no lee las críticas de sus películas: «Solo las de los demás». Así que hoy no sufrirá con las reseñas de ‘Inmersión’, la película que ayer inauguró la 65 edición del Zinemaldia. Alicia Vikander y James McAvoy viven una historia de amor en una ambiciosa odisea que salta de los fondos del océano a las fuerzas yihadistas en África. El autor de ‘París, Texas’ hace mucho que no arrebata a la crítica, pero su discurso sobre el valor del cine para arrojar luz y su fe en una Europa unida siguen igual de lúcidos y sólidos.

- El filme ahonda en las raíces del yihadismo.

- Si nos detenemos en el terrorismo y solo nos fijamos en lo que está sucediendo te desesperas. Pero si tomas distancia quizás veas otras cosas. Hace 400 o 500 años la Inquisición quemaba herejes en España. Imagina que tienes que hacer una película en aquel momento sobre cómo torturaban a la gente hasta la muerte, hubiera sido imposible. Y ahora con distancia puedes ver a víctimas y verdugos con otros ojos. Creo que tenemos que empezar a hacerlo con el terrorismo actual y darnos cuenta de que no son extranjeros, sino que nacieron en países europeos. Se sentían extranjeros en Europa pese a haber nacido aquí y demuestran un odio y una violencia que no se ha engendrado espontáneamente, sino que tiene su motivo. Debo dar un paso atrás y mirarles como seres humanos. Necesito saber su sistema de creencias, su cultura. Necesito conocerles para que no me impulsen los prejuicios.

- ¿En Occidente estamos insensibilizados frente al terrorismo que no nos azota de cerca?

- Se lo preguntan a la protagonista, y su respuesta es la misma que la de cualquier espectador que vea la película. Lo leemos todo el rato, pero mientras el horror no suceda a nuestro lado preferimos no saberlo. Y decimos que no podemos hacer nada. Pero todos podemos hacer algo, no hace falta ser un agente secreto como en la película. Si nos interesamos más, nos educamos mejor y procuramos saber más sobre lo que ha generado toda esta rabia y fanatismo, podremos ayudar. Repito: la mayoría de estos terroristas son europeos. Ha fallado estrepitosamente su integración. Desde la ‘guerra al terror’ tras el 11-S nosotros hemos creado al monstruo. Al rodar en Yibuti me di cuenta de que todo esto es un problema que viene de antiguo, que se debe a la falta de equilibrio en el planeta entre ricos y pobres.

- Ha rodado algunos de sus últimas películas en 3-D, el sistema que parecía que iba a salvar el cine.

- Te voy a decir la verdad. Luché durante un año para hacer ‘Inmersión’ en 3-D hasta que me di cuenta de que no lo iba a conseguir. Soñaba con el fondo del océano en tres dimensiones, pero nadie me apoyaba. Los distribuidores me decían que la gente no quiere ver películas en 3-D. Es una pena que algo tan hermoso se haya convertido en algo inútil, porque se ha sobreexplotado. No se ha empleado para contar historias, sino para la animación y los efectos especiales.

«Las películas se inventaron para arrojar luz al mundo, para ayudarnos a vivir» El arte del cine

- ¿Qué opina de lo fácil que es hoy fabricar imágenes? Se puede rodar una película con un móvil.

- Se pueden hacer grandes películas con un móvil. Yo he rodado con un iPhone. Pero no es la tecnología lo que hace buena una película, sino la mente humana. Las películas se inventaron para arrojar luz al mundo, para ayudarnos a entender mejor lo que nos rodea y cómo vivir. Ese es el motivo por el que hago cine: para arrojar luz.

- ¿Le sigue moviendo la misma pasión de sus inicios para seguir haciendo cine?

- Esa pregunta se la puedes hacer a cualquiera que haga algo creativo, como el compositor de esta película, Fernando Velázquez, que trabaja apasionadamente. Si no tienes pasión, dedícate a otra cosa. Y eso es válido para los actores protagonistas y el último técnico. La gente no entiende lo importantes que son todos los participantes en un rodaje; si alguien no tiene pasión la película se resiente.

- Acaban de morir dos personas imprescindibles en su película más celebrada, ‘París, Texas’: el escritor Sam Shepard y el actor Harry Dean Stanton.

- Durante mucho tiempo pensé que podría hacer todas las películas que quisiera, pero ahora creo que lo más importante son las que no haces. Cada proyecto te lleva dos, tres o cuatro años. Y a mí me quedan dos o tres películas, me he vuelto más selectivo. Al inicio del rodaje te preguntas: ¿tendré la suficiente pasión para superar los obstáculos y llegar hasta el final?

- Su nombre se asocia al mejor cine europeo y usted ha organizado los Premios del Cine Europeo. ¿Qué piensa de la idea de Europa resquebrajándose: el ‘Brexit’, Cataluña…?

- Creo que es muy triste que personas que creían en algo bueno y lo han visto funcionar de repente dejan de creer en eso. Todos los que votaron por el Brexit o en otras partes de Europa, como Polonia o Hungría, vuelven a las antiguas ideas de la nacionalidad como valor. Y no se dan cuenta de que han vivido el momento más pacífico de la historia del mundo. No son capaces de apreciar lo que tienen. Yo nací justo después de la II Guerra Mundial en un país que tenía once fronteras. Fuera donde fuera tenía que enseñar el pasaporte. Soñaba con una Europa distinta, capaz de olvidar su pasado y soñar con un futuro distinto. No me puedo creer que existan todas estas fuerzas soñando con volver atrás. Porque sueñan con cosas que desaparecieron y que no tienen un futuro. La idea de una Europa común es la única con futuro. Por ejemplo, los que más van a sufrir el Brexit son los jóvenes que no lo han votado. Cualquier idea nacionalista roba el futuro a las generaciones siguientes.