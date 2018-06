Val Kilmer también estará en 'Top Gun 2' Val Kilmer como Iceman. Kilmer interpreta de nuevo al rival de Maverick, el protagonista al que da vida Cruise EUROPA PRESS Madrid Jueves, 7 junio 2018, 16:39

Val Kilmer se meterá de nuevo en la piel de Tom 'Iceman' Kazanskyen en 'Top Gun 2', secuela de la archiconocida película de pilotos protagonizada por Tom Cruise. Kilmer interpreta de nuevo al rival de Maverick, el protagonista al que da vida Cruise.

Ya en 2015 se anunció la participación de Kilmer, quien aceptó el papel sin siquiera leer el guión. Sin embargo, el proyecto ha sufrido cambios en los últimos años y no estaba claro si finalmente el actor participaría.

«Me han ofrecido Top Gun 2... No todos los días puedes decir sí sin leer el guion», publicó Kilmer en Facebook en 2015. Poco después añadió en otro post: «Esto está muy lejos, así que calmaos. Hemos hablado de esto durante mucho tiempo y que te ofrezcan un papel no es lo mismo que hacer un papel. Me precipité con mi publicación. Un error inocente. Fue una llamada maravillosa con mi agente».

Ahora, casi tres años después, 'The Wrap' ha confirmado la participación de Kilmer en la cinta, aunque Paramount Pictures no ha hecho declaraciones por el momento. Joseph Kosinski dirige la cinta en su reunión con Tom Cruise, con quien ya trabajó en 2013 en 'Oblivion', un filme de ciencia ficción que recaudó unos discretos 280 millones de dólares y no convenció a la crítica.

Titulada 'Top Gun: Maverick' y ambientada en la actualidad, el filme seguirá a Maverick y a un grupo de pilotos de combate que deberán lidiar con la nueva tecnología de los drones. La esperada secuela llegará a los cines el 12 de julio de 2019.