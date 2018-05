Amenábar arranca hoy el rodaje de su película sobre Unamuno Primera imagen de Karra Elejalde, caracterizado de Miguel de Unamuno. / EL CORREO El director filma en Salamanca, Madrid y el País Vasco la crónicade los últimos seis meses de vida del filósofo, al que da vida Karra Elejalde OSKAR BELATEGUI BILBAO Lunes, 28 mayo 2018, 10:41

«Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha». Las palabras de Miguel de Unamuno el 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca han pasado a la historia. El enfrentamiento del entonces rector con Millán-Astray en la apertura del curso simbolizan la confrontación entre la razón y la fuerza bruta. Los gritos de «¡viva la muerte!» y «¡muera la inteligencia!» proferidos por el fundador de la Legión anticipaban la barbarie de la Guerra Civil. Destituido de su cargo y confinado en su domicilio, el filósofo bilbaíno murió dos meses más tarde.

'Mientras dure la guerra' Director: Alejandro Amenábar. Guión: Alejandro Amenábar y Alejandro Hernández. Reparto: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Nathalie Poza, Santi Prego.

La escena, recreada hace un par de años en la película 'La isla del viento', de Manuel Menchón, será uno de los platos fuertes de 'Mientras dure la guerra', el séptimo largometraje de Alejandro Amenábar, que hoy comienza a rodar en Salamanca. Hace ya semanas que la ciudad castellana se prepara para una de las producciones más esperadas del año. Las pruebas de casting para seleccionar figurantes congregaron a más de 2.500 personas. La Plaza Mayor ha sido puesta patas arriba para recrear el aspecto que tenía en los años 30, con la instalación de una superficie ajardinada sobre el pavimento. Será la primera vez que Amenábar ruede en español desde 'Mar adentro', que en 2004 le brindó el Oscar de habla no inglesa.

Karra Elejalde se meterá durante ocho semanas en la piel de Unamuno. Eduard Fernández dará vida a José Millán-Astray. «Es una historia que no tiene nada que ver con todo lo que he dirigido hasta ahora. Es una película de aquí y sobre aquí», promete el ganador de nueve Goyas. La cinta cuenta con un presupuesto de más de seis millones de euros y la producción de Fernando Bovaira y su compañía MOD, con la que Amenábar ha rodado sus últimas películas. También produce Movistar Plus, que salta así de las series al cine.

'Mientras dure la guerra' arranca con el golpe de estado de Franco el 18 de julio y concluirá con la muerte de Unamuno el 31 de diciembre de 1936. Toledo, Chinchón (Madrid) y diversas localizaciones del País Vasco acogerán el rodaje. Amenábar ha coescrito el guión con el escritor Alejandro Hernández, autor de moda en el cine español gracias a las adaptaciones de 'Caníbal', 'El autor' y otra película que reconstruía un momento clave de nuestra historia: '1898. Los últimos de Filipinas'. Los hispanistas franceses Colette y Jean-Claude Rabaté, autores del libro biográfico 'En el torbellino. Unamuno y la Guerra Civil', han participado como asesores.