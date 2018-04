Muere a los 74 años R. Lee Ermey, el brutal sargento instructor de 'La chaqueta metálica' R. Lee Ermey encarnó al sargento Hartman. Kubrick convirtió en actor a este condecorado marine, contratado en principio como asesor militar de la película OSKAR BELATEGUI Lunes, 16 abril 2018, 12:51

«Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla (...). Solo eres un pichafloja, me quedo con tu nombre y me quedo contigo (...). En Tejas solo hay vacas y maricones. Y tú no te pareces mucho a una vaca (...). ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? Seguro que están arrepentidos?». El cúmulo de brutalidades que el sargento Hartman vociferaba a sus reclutas en 'La chaqueta metálica' convirtió en estrella a Ronald Lee Ermey. Contratado en principio por Stanley Kubrick como asesor, Ermey deslumbró al director con sus parrafadas llenas de tacos e insultos. Así que decidió darle el papel del militar que da la 'bienvenida' a los soldados que se preparan en Parris Island antes de partir a Vietnam. Kubrick le dejó improvisar y dio por buenas sus segundas o terceras tomas, algo insólito en un realizador célebre por un perfeccionismo enfermizo.

Ermey (Emporia, Kansas, 1944) murió el pasado domingo a los 74 años a causa de una neumonía. «Todos te extrañaremos. Semper Fi, Gunny. Buena suerte», escribió su representante en referencia al lema del Cuerpo de los Marines, en el cual sirvió de 1961 a 1971, cuando le dieron de baja por motivos de salud. 'Gunny' (Artillero), como le conocían sus compañeros, pasó 14 meses en Vietnam y estuvo en dos ocasiones en Okinawa. Fue ascendido a sargento de artillería en 2002, lo que lo convirtió en el primer militar retirado de la historia de los Marines que lograba ese honor.

Una adolescencia problemática fue el pasaporte de Ermey al cuartel. Tras ser detenido varias veces por la Policía, un juez le dio a elegir: la cárcel o el ejército. Con 27 años ya servía en Vietnam, donde obtuvo varias medallas por sus servicios. Tras licenciarse decidió quedarse en Manila y estudiar criminología y arte dramático. Allí coincidió con Francis Ford Coppola, enfangado en el rodaje de 'Apocalypse Now', que ha pasado a la historia como el más caótico de la historia del cine. Ermey fue contratado como consejero técnico y aparece sin acreditar como piloto de uno de los helicópteros. Tras aparecer en 'Los chicos de la Compañía C' y 'Medalla al valor', salta al estrellato en 'La chaqueta metálica', por la que estuvo nominado al Globo de Oro como actor de reparto.

A partir de entonces su presencia e inconfundible voz fue reclamada como agente de la autoridad por decenas de películas: 'Arde Mississippi', 'Seven', 'Pena de muerte', 'La matanza de Texas', 'Leaving Las Vegas'... Con el tiempo, Ermey, que tuvo su propio muñeco en las tiendas como Hartman, hasta llegó a parodiar su personaje en 'Agárrame esos fantasmas', de Peter Jackson, y dobló al sargento de juguete de 'Toy Story'. En 2014, protagonizó una polémica con asociaciones de animalistas al colgar en Facebook fotos de sus cacerías de leones en África. «El problema es que los políticos no saben nada de la guerra», lamentaba este defensor de los militares veteranos, que durante ocho años presentó en History Channel un programa sobre la historia del Ejército americano.