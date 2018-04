Lumière Los dos hermanos no solo inventaronla imagen en movimiento sinotodo el lenguaje cinematográfico Los hermanos Lumière. JUAN BAS Domingo, 8 abril 2018, 00:29

Tengo un placentero ensueño que consiste en que tras la muerte se pudiera ser un ente espiritual dotado de vista, oído y olfato, que tuviera la facultad de viajar a su antojo por el tiempo, a lo largo de la historia, con la capacidad de observación de una cámara perfecta que te da los mejores encuadres, desde el plano general al de detalle, según lo prefieras. Ser un invisible fantasma que se desliza por las calles de la Roma imperial, espía los diálogos de Borges y Bioy Casares, visita a Cleopatra mientras se baña o asiste al duelo en 'OK Corral'. He sentido algo parecido a esta ensoñación viendo la fascinante película documental '¡Lumière! Comienza la aventura'. Dirigido por Thierry Frémaux y narrado con su voz (Frémaux es director del Festival de Cannes y del Instituto Lumière de Lyon), el documental consta de una espléndida selección de 108 películas filmadas por los hermanos Lumière o su equipo de operadores de cámara (llegaron a realizar 15.000). Son películas de 50 segundos cada una, lo que duraba un rollo, que muestran cómo era el mundo entre 1895 y 1905.

Las 108 películas han sido restauradas digitalmente. De este modo, la calidad de las vetustas imágenes resulta increíble y ayuda a apreciar mejor la riqueza de composición, el talento de aquellos hombres para saber dónde había que colocar el trípode en cada localización. Asombra la profundidad de campo con plena nitidez que conseguían aquellas cámaras accionadas con manivela. Uno de los cortos es un plano general de los Campos Elíseos en que se alcanza a ver el bullicio del paseo hasta una distancia asombrosa. Los lioneses Auguste y Louis Lumière no solo inventaron la imagen en movimiento, sino todo el lenguaje cinematográfico. En sus planos secuencia consiguen, por ejemplo, hacer los 'travelling' sirviéndose de un barco desde el que se muestra la sucesión de Venecia o se avanza por una calle de París en un tranvía. Pero lo más fascinante es poder ver con esa calidad, que resulta mágica, un mundo de otra época poblado por fantasmas en movimiento que han quedado perpetuados. Ya que tras rodar en Francia, los Lumière mandaron a sus operadores a filmar por toda Europa y el resto de continentes (en Estados Unidos se encontraron con la hostilidad de Edison). Es puro Tintín ver a unos samuráis cruzando sus espadas en Osaka o a una caravana egipcia (prodigioso encuadre) que pasa por delante de una pirámide. Y es los viajes de Julio Verne y es ver a los personajes de Marcel Proust sentados en la terraza de un café. Una de las primeras películas recoge la llegada de unos fotógrafos que acuden a un congreso. Miran divertidos a la cámara que los filma, saludan y sin duda no son conscientes de que están siendo partícipes del comienzo de una aventura que cambió la percepción del mundo y que aún no ha concluido.