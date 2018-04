Karra Elejalde será Unamuno a las órdenes de Amenábar Karra Elejalde en una imagen de archivo. El director comienza a rodar en mayo 'Mientras dure la guerra', un filme ambientado en la Guerra Civil española OSKAR BELATEGUI Miércoles, 11 abril 2018, 16:03

La última vez que vimos a Karra Elejalde en la gran pantalla fue dando vida a un atormentado falangista en 'La higuera de los bastardos', adaptación de la novela de Ramiro Pinilla. Ahora, el actor vitoriano dará vida al mismísimo Miguel de Unamuno en 'Mientras dure la guerra', el séptimo largometraje de Alejandro Amenábar, que comenzará a rodar en mayo. Eduard Fernández y Nathalie Poza completan el reparto de un filme del que su director no quiere dar muchas pistas. «Es una historia que no tiene nada que ver con todo lo que he dirigido hasta ahora», promete.

Será la primera vez que Amenábar ruede en español desde 'Mar adentro', que en 2004 le brindó el Oscar de habla no inglesa. «Es una película de aquí y sobre aquí», apuntó el realizador, que trabaja desde hace año y medio en el guion. 'Mientras dure la guerra' supone su regreso al cine tras el varapalo de 'Regresión' a finales de 2015, la película suya con peor recibimiento crítico. La cinta cuenta con un presupuesto de más de seis millones de euros y la producción de Fernando Bovaira y su compañía MOD, con la que Amenábar ha rodado sus últimas películas.

Miguel de Unamuno adoptó el rostro de José Luis Gómez en 'La isla del viento', un filme de Manuel Menchón estrenado en 2016 que contaba el destierro del escritor en Fuerteventura. Era la primera película dedicada a la figura del escritor y filósofo bilbaíno, pensador clave en la Europa actual, al que le tocó vivir un momento convulso de una España que le dolería hasta su muerte, el 31 de diciembre de 1936, en plena Guerra Civil.