El Festival de Cine de San Sebastián levanta el telón

La actriz Leticia Dolera y la presentadora Anne Igartiburu han conducido esta noche la gala de inauguración del Festival de Cine de San Sebastián. Aunque las primeras proyecciones ya han llenado las salas donostiarras durante todo el día, comenzaba así oficialmente la 65 edición del certamen en un Auditorio del Kursaal abarrotado y con la presencia del lehendakari Iñigo Urkullu, el ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el alcalde de la ciudad, Eneko Goia.

Tras el habitual desfile de estrellas por la alfombra roja, la ceremonia ha comenzado con puntualidad a las 21 horas. El primer protagonista en el escenario ha sido el director finlandés Aki Kaurismäki, al recibir el el Gran Premio Fipresci a la mejor película de año por 'Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope' (El otro lado de la esperanza). La anécdota del momento ha sido una pequeña queja por la altura del micro, que ha tenido que sujetar en el aire.

A continuación se ha repasado la trayectoria de Joseph Losey, protagonista de una retrospectiva en esta edición del Zinemaldia mediante imágenes y el recuerdo a uno de los creadores perseguidos por la caza de brujas del senador McCarthty.

Horizontes Latinos ha ocupado un lugar destacado en la gala, con el repaso a las creaciones más destacadas del nuevo cine americano. Sebastián Lelio ha presentado su película 'Una mujer fantástica', que abre esta sección.

Las presentadoras también han repasado el esfuerzo que realiza el festival donostiarra para apoyar a los jóvenes creadores, citando iniciativas que respalda como la nueva escuela de cine que albergará el edificio Tabakalera.

Ruben Ostlund ha sido el encargado de presentar la sección Zabaltegi como creador de la película inaugural de la misma.

Pero los mayores aplausos se los ha llevado John Malkovich tras la presentación del jurado de la Sección Oficial. El actor estadounidense ha dicho que se encuentra «feliz por regresas a San Sebastián y a un festival que me gusta enormemente y al que he venido muchas veces».

La ovación de los espectadores que asistían a la gala se ha repetido tras la salida al escenario del equipo de la película de inauguración, 'Submergence '(Inmersión), encabezados por el director Wim Wenders y la actriz protagonista, Alicia Vikander. Wenders ha resaltado el «enorme talento» del equipo participante en la película que trae a Donostia.