Amenábar se interesa por Bizkaia para el rodaje de su filme sobre Unamuno Maribel Verdú y Gracia Querejeta en 'Ola de crímenes'. / Ignacio Pérez «La fiscalidad más atractiva para el sector en el sur de Europa» atrajo el año pasado el rodaje de 4 largometrajes, 14 cortos y 42 anuncios JESÚS J. HERNÁNDEZ Viernes, 27 abril 2018, 01:43

El director de cine Alejandro Amenábar «se ha interesado por Bizkaia para su próximo rodaje, aunque todavía no hay nada cerrado». Así lo confirmaron ayer fuentes de la Diputación de Bizkaia después de que el presidente de la Asociación de Productores Vascos, Carlos Juárez, hiciera saltar la liebre en el balance de la Bilbao Bizkaia Film Comission, un instrumento del Ayuntamiento y la Diputación para atraer rodajes al territorio.

La vida de uno de los bilbaínos más universales, Miguel de Unamuno, está en el trasfondo de su próxima película, 'Mientras dure la guerra', donde Karra Elejalde dará vida al filósofo, novelista, poeta y ensayista bilbaíno. La previsión inicial del director es comenzar en mayo con el rodaje, que podría aterrizar también en algunas localidades cántabras. Será la primera vez que dirija en español desde 2004, cuando 'Mar adentro' le hizo ganar el Oscar de habla no inglesa. Eduard Fernández y Nathalie Poza completan el reparto de un filme sobre el que su director no quiere dar pistas. «No tiene nada que ver con todo lo que he dirigido hasta ahora». La cinta tiene un presupuesto de seis millones de euros.

Julio Medem en 'El árbol de la sangre'.

De concretarse, Amenábar se sumará a una lista que en los últimos años han engrosado Gracia Querejeta -'Ola de crímenes'- o Julio Medem -'El árbol de la sangre- y donde aparecen también promesas del cine vasco como Igor Legarreta y Paul Urkijo. «Tenemos la fiscalidad más atractiva para el sector en todo el sur de Europa», destacó ayer Imanol Pradales, diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial. Puso un ejemplo. «En 2015, antes del cambio normativo, rodaron 9 películas, y 15 empresas se dedujeron 3,2 millones de euros. Dejaron una inversión de 29 millones. Calculamos que ahora esas cifras se han duplicado». «Tenemos playa, montaña, zona empresarial y profesionales locales altamente cualificados», añadió el concejal bilbaíno de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Xabier Ochandiano.

LA CLAVE 117 rodajes hubo en Bizkaia en 2017. En 56 de ellos había productores vascos, 37 de otros puntos de España y 24 internacionales. Los anuncios, el punto fuerte Apple, Volvo, Coca Cola y Volkswagen, entre otros, han querido unir su marca al tirón de Bizkaia

El resultado son 117 rodajes el año pasado en el territorio histórico, según la Bilbao Bizkaia Film Commission. Sólo en los tres primeros meses de 2018 se han registrado 33. La mayor parte de ellos son anuncios. Sólo hay cuatro largometrajes en un listado con 14 cortos, 27 programas de televisión, 14 videoclips y 42 anuncios. Apple, Volvo, Coca Cola y Volkswagen, entre otros, han querido unir su marca al tirón de Bizkaia. «¿Alguien imagina una campaña que tenga el impacto de 'Ocho apellidos vascos'? Es imposible. Forma parte del imaginario colectivo, está en la memoria de todos. Y sale gratis», defendió Carlos Juárez, productor de la película 'El Hoyo', que se rueda en Zorroza.

Miguel Ángel Muñoz en 'Presunto culpable'.

Pradales, Ochandiano y Juárez compartieron el fabuloso efecto que produjo unos segundos de 'Juego de Tronos' ambientados en Bermeo. El año pasado se grabó la serie de Antena 3 'Presunto culpable' en Bilbao y Urdaibai. Sólo falta el gran salto a los largometrajes. El éxito de 'Handia' y 'Loreak' puede ejercer de palanca, confían los responsables forales y municipales. Y también Amenábar, cómo no.