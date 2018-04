Bizkaia premiará a tres artistas con una estancia de tres meses en Japón Una de las creaciones de la muestra Ertibil del pasado año. / Maika Salguero Los galardonados por la muestra Ertibil viajarán desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto para conocer nuevas tendencias y tejer lazos profesionales EVA MOLANO Viernes, 20 abril 2018, 16:58

Tres artistas vizcaínos pasarán tres meses en Japón este verano. La Diputación sufragará los vuelos y su estancia en una residencia artística. Ha cerrado con dos residencias de artistas plásticos en Tokio y Fukuoka con el fin de servir de trampolín para la internacionalización de talentos de Bizkaia. La diputada de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, ha subrayado que es una iniciativa más para fortalecer y expandir el talento del territorio.

El proyecto se desarrollará los meses de junio, julio y agosto y sus beneficiarios serán las personas ganadoras de los tres premios especiales que se concedan dentro del proyecto de la muestra itinerante de artes visuales 'Ertibil-Bizkaia 2018'. «Las personas autoras de las obras especiales seleccionadas podrán optar a una residencia artística de carácter internacional», ha informado la diputada, que ha añadido que se ha escogido este emplazamiento por ser residencias «punteras» donde podrán aprender nuevas tendencias y tejer contactos profesionales. De momento, se desconoce si el año que viene se repetirá esta estancia en el país nipón, ya que cuando regresen se valorarán la experiencia.

Para las residencias en Japón se invertirán 30.000 euros. Este proyecto es la primera experiencia de residencia que se plantea vinculada al proyecto 'Ertibil' con el objetivo de darle mayor interés y atractivo para las personas jóvenes con talento artístico y creativo. Será en mayo cuando se inaugure la XXXVI edición de esta muestra itinerante de artes plásticas que arranca en la Sala Rekalde en Bilbao y recorrerá varios municipios de Bizkaia.

Bilbao ha explicado este proyecto en la comisión de Cultura de las Juntas, a instancias de la juntera de Podemos Elsa Pamparacuatro. El juntero del Grupo Mixto, Arturo Aldecoa, también ha preguntado por la ampliación del Guggenheim. La diputada Lorea Bilbao ha asegurado que hasta 2020, deben realizar «una aproximación a la posible ampliación discontinua. Y no nos hemos comprometido a más. No hay nada nuevo y en cuanto tengamos lo diremos. Sí seguiremos hablando y trabajando viendo cuales son las necesidades de la red museística de Bizkaia, qué fondos podemos adquirir... ». Bilbao ha explicado que «el señor Vidarte está haciendo visitas, de manera discreta, poque hay que ver emplazamientos y proyectos y reunirse con personas. Porque está haciendo su trabajo. Pero no vamos a tener un proyecto de nuevo Guggenheim esta legislatura».

Aldecoa ha añadido que las necesidades son diferentes a las de hace 10 años y que hay tres museos que necesitan cambios y ampliaciones: el Vasco, el Guggenheim y el que a su juicio es el más representativo para los artistas vascos, el Bellas Artes. Por ello, urgió a alcanzar un compromiso sólido con el resto de grupos que permita abordar estos proyectos. «Cuanto más se puedan consensuar mejor, para que no se vean afectados por crisis o por líos políticos, que tengan una base».