EH Bildu y PNV denuncian que el 'Guernica' no se mueve «por motivos políticos» Un grupo de personas contempla el Guernica, de Picasso. / Sergio Barrenechea (Efe) PP, PSOE, Cs y Podemos se unen en su negativa a la nueva reclamación para trasladar a Gernika el cuadro de Picasso MIGUEL LORENCI Madrid Miércoles, 29 noviembre 2017, 23:23

Por enésima vez la reclamación del traslado del 'Guernica' a Gernika no tuvo éxito en el Congreso. EH Bildu y el PNV se quedaron solos en su defensa de la Proposición no de Ley par reclamar el traslado de la tela a la Villa Foral, lo que rechazaron PP, PSOE, Cs y Podemos. Sostuvieron los parlamentarios vascos que la negativa al traslado obedece a «a motivos políticos y no técnicos». Que el delicado estado de la pintura «no impide su traslado». Todo lo contrario de lo que defendieron los demás grupos, que creen que la fragilidad del cuadro hace imposible moverlo y que «está bien» en el Reina Sofía.

La propuesta que defendía la diputada de EH Bildu Marian Beitilarrangoitia Lizarralde solo obtuvo el respaldo del PNV en la Comisión de Cultura del Congreso. Tanto desde el PP como desde Ciudadanos se acusó a su grupo de practicar la «hipocresía política» que supone reclamar el cuadro como símbolo universal de la paz cuando no ha condenado expresamente otra barbarie como la de ETA. PP y Cs equipararon las atrocidades cometidas en la Villa Foral durante la Guerra Civil con los crímenes de ETA.

«Solicitamos que el cuadro debe estar en Gernika y no compartimos las sucesivas negativas», dijo Beitilarrangoitia al pedir el traslado de la tela. Las negativas son, a juicio de la diputada, «políticas y no técnicas». «Compartimos que no debe moverse frecuentemente, pero no debe impedirse su traslado a Gernika, ya que nada impide hoy hacerlo con los mejores medios», aseguró. Restó importancia a los informes sobre su extrema fragilidad, ya que «hoy podemos tener una UVI del arte que lo permita». «Por motivos políticos lleva 25 años en el Reina Sofía y por motivos políticos pedimos su traslado a Gernika, que es donde debe estar». «Que se dejen las excusas a un lado», reclamó.

La apoyó «sin duda» desde el PNV Joseba Agirretxea. Destacó que el cuadro es «algo más que una obra de arte; el retrato de la memoria y la atrocidad que se cometió en la villa vizcaína», y sostuvo que hoy se podría trasladar. «Siempre se habla de economía, pero cuando algo se quiere, como cuando se quiso traer de Nueva York Madrid se pudo». «Puede ir a Gernika perfectamente, es una cuestión de voluntad política. No de criterios técnicos», insistió Agirretxea. «Que digan que se debe quedar en Madrid supone escudarse en criterios técnicos para esconder criterios políticos», concluyó.

El diputado de PP Pedro Acedo juzgó «poco creíbles» las tesis de la proponente y se alineó con los argumentos de Ciudadanos. «Hasta que alguien no pida perdón, y reconozca que ha habido bombardeos con intención de exterminio de familias por parte de esta banda terrorista, es poco creíble el fondo de esta petición», dijo el portavoz popular. «El gran cuadro de Picasso quiere reflejar la esperanza la y la ilusión de la paz y el encuentro y, también por petición de Picasso, debe estar en un museo como el Reina Sofía». «Esta muy bien en Madrid como símbolo y no vamos a aprobar esta PNL», concluyó.

La portavoz de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, aseguró que solo se puede solicitar el traslado «desde la más completa ignorancia». «Es una obra universal que va más allá del terrible bombardeo alemán sobe un pueblo de Esukadi y pedir su traslado a Gernika es como reclamar que Sorolla deba estar en la Malvarrosa o Murillo en Sevilla». «A Picasso se le abrirían las canes», dijo Rivera ante la petición de EH Bildu y el PNV, y aludiendo a los informes técnicos sobre su fragilidad. «Ignorar el Estado en el que se encuentra el cuadro es ignorar el daño que se podría causar. Moverlo lo destrozaría», dijo, recordando a sus colegas al estudio «completísimo» que aloja la página web del Reina Sofía. «Su proposición raya en la hipocresía», espetó a la parlamentaria vasca a quien pidió su colega vasca que renegara «de toda la violencia». «Reniegue de ETA y empezaré a creerles», agregó «¿No se podría haber pintado un 'Guernica' sobe al atentado de Hipercor», se preguntó.

«Nos hubiera encantado que estuviera en Gernika, pero el cuadro pagó un altísimo peaje con el deterioro de sus 45 viajes a 38 ciudades», aseguró desde el PSOE José Juan Díaz Trillo. «El Reina Sofía nos muestra claramente el deterioro del cuadro y Picasso quería que estuviera en el Prado o en un museo de arte contemporáneo». «Es el gran símbolo del anhelo por la concordia y la fraternidad y está bien donde está», concluyó Díaz Trillo reconociendo que «nos hubiera gustado que visitara el País Vasco».

Eduardo Maura, de Unidos Podemos, tampoco respaldó la demanda vasca y defendió la permanencia del 'Guernica' en el Reina Sofía, junto a todas las demás obras del Pabellón de España en Exposición Universal de París de 1937 que custodia el museo. El museo «encaja bien», a su juicio, en los deseos de Picasso, dijo el portavoz recordando que su formación sí apoyaría el punto de la propuesta que habla de «identificarse con la denuncia expresa de la guerra y del genocidio».