Bilbao es desde hoy la capital mundial del videojuego ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’. Arranca el Fun&Serious, cuya Fun Zone tiene 250 puestos de juegos, torneos y talleres ANTONIO SANTO Viernes, 8 diciembre 2017, 01:10

Recibo el balón en el borde del área, regateo a un central y marco el golazo de la victoria con un tiro en la escuadra. Me quito las botas y corro mientras me pongo los guantes de boxeo. Cuando suene la campana, me enfundaré en mi uniforme y mis botas, me colgaré mi rifle láser y saltaré al campo de batalla. Por suerte, guerra, combate y partido son virtuales, y sólo hay un sitio donde pueda vivir esta experiencia: en la Fun Zone.

El año pasado, 30.000 personas visitaron el área de entretenimiento del Fun & Serious Game Festival, el festival abierto desde hoy hasta el domingo en el Palacio Euskalduna. En sus 4.000 metros cuadrados de diversión esperan 250 puestos de juego, regalos, sorteos, talleres, torneos con suculentos premios... El protagonista es el videojuego competitivo y los eSports. El fenómeno del deporte electrónico está aquí para quedarse: este año se espera que esta industria mueva casi 700 millones de dólares, una cifra que alcanzará los 1.488 en 2020.

Juegos de guerra

Uno de los géneros más populares es el de la acción: juegos de guerra que simulan enfrentamientos bélicos o nos sitúan en una versión más cruenta y sofisticada del tradicional ‘policías y ladrones’. En la Fun Zone nos vamos a encontrar algunos de los títulos más populares de este género (todos calificados para mayores de 18 años). ‘Counter-Strike: Global Offensive’ y ‘Rainbow Six’ enfrentan a dos equipos de jugadores, uno encarnando a un cuerpo policial de élite y el otro a peligrosos criminales. También estará disponible uno de los fenómenos más sorprendentes del videojuego de los últimos años: ‘PlayerUnknown’s Battleground’, un juego que ha vendido más de 20 millones de unidades sin estar oficialmente terminado. El objetivo en este caso es simple: sobrevivir a una batalla multitudinaria entre cien jugadores usando las armas que uno se encuentre en su camino.

A toda velocidad

Si lo tuyo no es la puntería o no estás para guerras, nada como una carrera a toda velocidad para poner la adrenalina por las nubes. Los aficionados al motor pueden frotarse las manos ante lo que les espera en la Fun Zone. Los tres mejores simuladores de competiciones de motor del momento, ‘Dirt 4’,‘ World Rally Championship 7’ y ‘F1 2017’ podrán jugarse en puestos con asiento profesional, volante de conducción y pedales.

Hasta el último asalto

La cultura popular del siglo XX está llena de rivalidades: Rolling contra Beatles, mods contra rockers, leones contra txuriurdines y, por supuesto, Marvel contra DC. Esta lucha se repite en la Fun Zone: en su área dedicada a los juegos de lucha habrá dos títulos protagonizados por los superhéroes más populares. A un lado del ring, ‘Injustice 2’ con los grandes personajes de DC (Batman, Superman, Wonder Woman, etc.). Al otro ‘Marvel vs. Capcom Infinite’ con Iron Man, los X-Men, Spider-Man, Thor y demás. Y, ejerciendo de jugadores y jueces, los visitantes de la Fun Zone, que podrán decidir in situ si prefieren a la Liga de la Justicia o a Los Vengadores.

EN SU CONTEXTO 25.000 euros en premios esperan en la Fun Zone, en la primera edición del Bilbao Esports Tournament, que presentará una emocionante competición de ‘Counter-Strike: Global Offensive’ entre los mejores equipos nacionales y grupos de jugadores que han competido entre sí en las últimas semanas por un puesto en esta final. Clash Royale El segundo torneo es de ‘Clash Royale’, y será puramente presencial: todos los asistentes a la Fun Zone pueden participar por un puesto en la final contra profesionales, con premios de 5.000 euros para los ganadores. El lado más serio La cara seria del festival está formada por el congreso para profesionales Games Industry Forum y las VIT Talks. El GIF, un encuentro dedicado a los creadores de videojuegos independientes, reunirá a expertos de éxito para ofrecer formación en desarrollo de negocio y a editores e inversores interesados en descubrir el talento local.

Deportes electrónicos

También habrá sitio para los mejores simuladores deportivos del momento. ‘FIFA 18’ y ‘NBA 2K18’ estarán disponibles para que los aficionados al balón puedan demostrar su destreza a los mandos y sus conocimientos tácticos. Que no se preocupen los que sean más de ‘sillón-ball’: estos juegos han alcanzado ya tal nivel de realismo que es fácil olvidarse de que es una recreación virtual. También habrá espacio para enfrentarse en tres de los eSports más populares del momento, ‘League of Legends’, ‘Clash Royale’ y ‘Hearthstone’. Y, como guinda final para los ‘esportistas amateurs’ que apuntan alto, el Bilbao Basket estará en la Fun Zone buscando talento para su equipo de eSports. Neófitos, aficionados, aspirantes a profesionales o simples curiosos: todos tienen un sitio para pasárselo bien en la Fun Zone.