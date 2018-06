El Arriaga busca «sorprender» con versiones innovadoras de clásicos europeos Un momento de 'Macbeth'. / EC Programa 81 espectáculos hasta junio de 2019 con cinco producciones propias, de 'Macbeth' a la cantata 'La caída de Bilbao TERESA ABAJO Miércoles, 6 junio 2018, 16:08

El Arriaga vuelve a mirarse «en el espejo de los teatros europeos», orientado hacia el centro y el norte, con la programación que ha presentado esta mañana, que abarca 81 espectáculos hasta junio de 2019. «Mientras yo esté aquí, estar dentro de ese circuito será una pieza clave en todas las temporadas», ha dicho el director artístico, Calixto Bieito, ante un nutrido auditorio de actores, cantantes, directores, críticos y otros profesionales del mundo de la cultura. También la identidad vasca y la «complicidad» con los artistas locales tiene peso en la cartelera, que ofrecerá versiones innovadoras de clásicos como 'Macbeth'. En el próximo año, lanzará cinco producciones propias sin renunciar a traer «lo mejor del teatro y la danza del Estado español». Josep María Pou, Juan Echanove, Concha Velasco, Kukai o Sara Baras ya tienen cita con Bilbao.

En ese difícil equilibrio que es la programación, el Arriaga apuesta por «recoger la esencia de lo que debe ser un teatro público», según la concejala de Cultura, Nekane Alonso. Eso implica, además de «variedad y calidad», que tiene que «sorprender y ofrecer cosas nuevas. No nos obsesionamos con el número de espectadores, aunque por supuesto que nos importa», añade. En especial intenta atraer al público joven, que dispondrá de una nueva tarjeta con descuentos del 70% para las entradas adquiridas en taquilla a última hora.

Otra novedad: el horario de las funciones se adelanta media hora a partir de septiembre (empezarán a las 19.30 de lunes a sábado, y el domingo se mantienen a las 19.00) para «favorecer la conciliación» y acercarse más a los hábitos europeos. A partir del 2 de julio se pueden comprar entradas para una temporada que Bieito describe como «muy social y muy humanista». Algo «fundamental en estos momentos de violencia extrema que vivimos en el mundo en general», y que él identifica con una de las frases más famosas de 'Macbeth': «Una historia contada por un idiota, llena de ruido y de furia, que no tiene ningún sentido».

La tragedia de Shakespeare, una de sus favoritas, es la gran producción propia de la temporada. Un desafío que afrontan (del 7 al 17 de febrero) un equipo de intérpretes vascos dirigidos por Alex Gerediaga. La representarán en euskera y castellano relacionando «códigos estéticos y cinematográficos». Dos de los actores, Miren Gaztañaga y Gabriel Ocina, participarán también en 'Tiempos mezquinos', que promete revolucionar el Arriaga a finales de noviembre de la mano de otro director vasco, Raúl Cancelo. Se ofrecerán numerosas funciones (hasta enero) con un aforo reducido para escenificar un recorrido «físico y emocional» en distintos espacios del teatro. El texto de Denise Despeyroux se basa en 'Hedda Gabler', de Ibsen, y se representará en euskera y castellano.

De Pabellón 6 a la zarzuela Junto a la búsqueda de proyección internacional, el Arriaga sigue acercándose a los artistas vascos. Estrenará dos producciones de Pabellón 6, que Bieito definió como «ese gran teatro»: 'Galerna', dirigida por Ramón Barea, y 'Ocaña', de Unai Izquierdo y dirigida por María Goiricelaya. Caballo/Dostoievski, la obra de Richard Sahagún sobre el drama de la droga en los 80 en Otxarkoaga, dará el salto a este escenario después de representarse en La Haceria y en el centro cívico del barrio. La variedad de la programación está asegurada. El exdirector del Arriaga Emilio Sagi volverá a su antigua casa con la zarzuela 'Luna de miel en El Cairo'. La cantante Suzanne Vega participará en el concierto dramatizado de la ópera de Philip Glass 'Einstein on the beach', y también se verá en Bilbao el 'Carmina Burana' de La Fura dels Baus. Son solo tres citas de una agenda repleta de propuestas en la que cada uno puede confeccionar una cartelera a su medida.

También bilingüe, pero solo en euskera e inglés, será la puesta en escena de 'Dido & Aeneas' (3 y 4 de mayo), con música de Henry Purcell y libreto de Nahum Tate. La directora checa Barbara Horáková, a quien el público bilbaíno ya conoce por 'Orfeo', se pondrá al frente de un elenco de cantantes y actores vascos. Dos de las piezas más esperadas en el campo musical llegarán en junio de 2019, como colofón de la temporada. Una de ellas es la cantata de Luis de Pablo 'La caída de Bilbao', que le encargó el Ayuntamiento el año pasado con motivo del 80 aniversario, interpretada por la BOS y la Coral de Bilbao con Asier Polo como solista. Este espectáculo también se presenta de forma innovadora porque habrá pantallas en los barrios para llegar a gente que no iría a verlo al teatro. «Lo he hecho en otras ciudades y ha funcionado», afirma el director artístico, que pondrá su sello personal a dos montajes.

Calixto Bieito llevará a escena 'Mendi-Mendiyan', la otra cumbre musical de la temporada. La gran composición lírica de José María Usandizaga, una ópera encargada por la Coral de Bilbao que se estrenó en 1910, contará con la dirección musical de Erik Nielsen y tendrá entre sus intérpretes a la BOS y la Coral de Bilbao. También asume la dirección de 'La espera', un concierto escenificado con solistas, coro y orquesta a partir de textos del prestigioso escritor noruego Karl Ove Knausgard, y también contará con la BOS. Se trata de la primera coproducción del Arriaga con el festival internacional Bergen de Noruega, como ejemplo de que gana posiciones en la escena lírica del continente. En el turno de preguntas le han planteado cuál era hasta ahora la reputación del coliseo bilbaíno en el continente y ha tardado un minuto en contestar. «La pregunta no es difícil, pero no me hace gracia responder», ha dicho antes de añadir que «hasta ahora no se conocía».