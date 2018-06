Se tiene que acabar El modelo de una televisión pública que no es tan pública ni plural sino política y partidista está agotado Pierre Loti, autor de 'Ramuntcho'. ENRIQUE PORTOCARRERO Domingo, 3 junio 2018, 03:33

El modelo de la televisión pública en España demuestra todas las semanas su obsolescencia. El que la composición de los consejos de administración de los entes públicos reproduzca matemáticamente la distribución de las fuerzas parlamentarias no deja de deparar situaciones verdaderamente chuscas. Les pongo un ejemplo de esta misma semana. Resulta que entre los temas más importantes del orden del día en la sesión del último consejo de administración de RTVE estaba la prórroga en el contrato de 'Hora Punta', el programa que dirige Javier Cárdenas. Pues bien, semejante bodrio generó un tenso debate cuyo resultado no fue otro que una prórroga respaldada por el PP, pero con el voto en contra del PSOE, IU y el representante propuesto en su día por CiU. Sí, como lo están leyendo, un debate parlamentario en toda la regla, lo cual demuestra que los nombrados por los partidos en esos órganos son simples siervos de aquellos. Igual que la directora general de EiTB, Maite Iturbe, cuando el pasado 21 de mayo defendía en el Parlamento vasco la objetividad de su política informativa, añadiendo también que son los ciudadanos los que dan credibilidad a EiTB». Pues sí, el que no se consuela es porque no quiere y mucho más una directora tan abnegada en su obediencia política, como reprobada en la parlamentaria. En fin, esto de una televisión pública que no es tan pública y plural sino política y partidista se tiene que acabar de una vez por todas.

Cine Fiasco explicable

La mayor sorpresa de la primavera en Hollywood ha sido la decepcionante taquilla cosechada en su primer fin de semana por 'Han Solo: Una historia de Star Wars'. Fueron 85 millones de dólares los recaudados por la película en las taquillas norteamericanas, una cifra extraordinaria para cualquier producción europea pero también un cierto fiasco en Hollywood a tenor de las expectativas derivadas de un negocio bien asentado en entregas sucesivas y en recaudaciones previas que han sido astronómicas. Piénsese que estos 85 millones de dólares logrados por la nueva entrega contrastan con los 255 millones de dólares alcanzados con 'Rogue One' o incluso con los 220 millones obtenidos durante su primer fin de semana por 'Los últimos Jedi', estrenada hace tan solo cinco meses. ¿Será este auténtico bajón, pues, un signo inequívoco de la decadencia de una saga cinematográfica tan popular como exitosa en lo financiero? Pues seguramente no, ya que ello pondría en solfa la capacidad creativa y empresarial de Disney-Lucasfilm o, sobre todo, la enorme inversión realizada en las producciones de esta serie. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues quizás el fallo haya estado en la frecuencia tan seguida de los estrenos -algo derivado de la necesidad de rentabilizar cuanto antes las inversiones-, en haber planteado un 'spin off' alejado de la historia real y en haber estrenado en una primavera tardía que no tiene la demanda de las Navidades y el verano.

Cultura vasca El patrimonio de Pierre Loti

La cultura vascofrancesa está de enhorabuena tras haberse conocido esta semana que la casa natal de Pierre Loti en Rochefort, región de Nueva Aquitania, va a ser restaurada con cargo a la llamada 'Lotería del Patrimonio', un sorteo público cuyos beneficios se destinan a la restauración de 18 monumentos del patrimonio histórico en peligro. Pierre Loti nació en Rochefort en 1850 y murió en Hendaya el 10 de junio de 1923. Fue oficial de la Marina Francesa, pero sobre todo escritor y viajero. Varias de sus obras han inspirado óperas, como es el caso de 'Madame Chrysanthème', la novela que fundamenta parcialmente 'Madama Butterfly'. Loti conoció por primera vez el País Vasco Francés en 1891, cuando fue nombrado comandante de una cañonera en Hendaya. Años más tarde compró una casa a orillas del Bidasoa. Desde el principio fue un apasionado de la cultura, el costumbrismo y la tipología vasca, cuyo principal reflejo creativo es la novela 'Ramuntcho' (1897), donde se narra la historia de amor de un aventurero y contrabandista con Gatchutcha, una joven que evoca la ensoñación romántica con el paisaje y el paisanaje vasco. 'Ramuntcho' no solo significó un cambio en el exotismo literario de Loti, sino también un auténtico éxito que fue llevado al cine y a la opereta. La casa de Loti en Rochefort estaba cerrada desde 2012. Situada cerca de La Rochelle, su interior es de estilo orientalista y en ella se alberga una colección de objetos militares.