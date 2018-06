Zona playa

En un estado ideal de las cosas, los pequeños pueblos con playa quedarían dispensados de buena parte de la realidad. Serían los grandes núcleos urbanos los que se harían cargo de su cuota de problemas (atascos, contaminación, delincuencia, disturbios, seres radioactivos, concejales...), facilitando que en los pueblos con playa no tuviesen más quebradero de cabeza que las previsiones meteorológicas, las ocasionales plagas de medusas, los posibles esguinces del vendedor de barquillos y la repentina escasez de hielos en la terraza del 'Waikiki'.

Si lo piensan, los urbanitas apenas notaríamos el añadido de desastre. Y facilitaríamos de ese modo algo importante: que el mundo estuviese bien hecho al menos por el lado de la costa. Todo allí debería ser más sencillo. Y uno debería poder arreglar cualquier posible desajuste paseando por la orilla y escuchando cómo entona el mar su lección insuperable, que no tiene que ver con que las cosas no tienen importancia, sino con que es uno mismo el que no la tiene, y con que es mejor así.

Se entenderá que la OTA, con sus zonas de colores, sus tarifas dolorosas y sus sanciones amenazantes, encaja poco en ese paisaje idílico. Sin embargo, los pueblos con playa tienden a sufrir legendarios problemas de aparcamiento y en ocasiones terminan recurriendo al sistema a sabiendas de que la división de opiniones podrá devenir en bronca. Y de que las broncas son siempre más grandes en los lugares pequeños.

Gorliz ha sido el último municipio costero de Bizkaia en recurrir a la OTA y la cosa ha terminado con manifestaciones y tensión. No tanto porque los visitantes vayan a tener que pagar si van en coche a la playa -eso ya caldeará los ánimos en el improbable caso de que algún día haga buen tiempo-, sino porque Gorliz está lleno de segundas residencias y de domicilios que multiplican su aforo cuando con el verano llegan los hijos, los hermanos, los sobrinos, los nietos. Que las tarjetas que eximen del pago de la OTA, o lo aminoran, no lleguen a toda esa gente que no se considera forastera en el pueblo es en gran medida el origen del problema. El Ayuntamiento ya ha mostrado su disposición a encontrar soluciones. Ojalá lo consiga, claro. Y pueda todo el mundo concentrarse en lo importante que ya llega. Olas, verbenas, helados, siestas, cabezudos, sombrillas, bicicletas.