«¿Dónde van a meter los residuos de Gipuzkoa si sabemos que no caben en Zabalgarbi?» Vista exterior de la planta incineradora de Zabalgarbi. / Gabriela Barnuevo El juntero de EH Bildu David Lopategi advierte de que la planta trató 230.000 toneladas y tiene una capacidad de 240.000 JESÚS J. HERNÁNDEZ GERNIKA Miércoles, 30 mayo 2018, 13:08

«¿Dónde van a meter los residuos de Bizkaia? Esa es la pregunta que ha formulado hoy el juntero de EH Bildu David Lopategi. »Entre 2012 y 2017 Zabalgarbi ha tratado 230.000 toneladas anuales y tiene una capacidad de 240.000. ¿Cómo van a recibir entre 60.000 y 120.000 toneladas si se cierra el acuerdo con Gipuzkoa?«, cuestionó. La diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, explicó en su réplica la diferencia »entre una planta de valorización y una incineradora porque no es lo mismo y estas plantas están en los países más avanzados en este asunto«. »En estos años se han valorizado tres millones de toneladas de residuos, una cantidad que llenaría seis veces el estadio de San Mamés«, concretó en la tribuna del Pleno celebrado este miércoles en Gernika.

Lopategi regresó al atril «alucinado». «No me ha respondido a una pregunta muy sencilla. Zabalgarbi tiene una eficiencia del 43%. Pues no será solo una incineradora, será un poquito mejor», criticó. «Las cuentas no cuadran. Salen con multiplicar las 8.000 horas anuales de trabajo. Se trabaja al 100%. Se lo repito: ¿qué harán con los residuos de Gipuzkoa?». Unzueta respondió que la basura del territorio vecino «será tratada como el resto de residuos de Bizkaia» y admitió que «Zabalgarbi tiene una capacidad de 240.000 toneledas y la TMB, de 180.000», abriendo la puerta a que pasen también por allí. De cualquier modo, la diputada foral insistió en que el traspaso «es sólo una hipótesis».