Xiaomi se afianza en Bilbao

La tienda de telefonía global Holamobi Bilbao, especialista en marcas chinas como Xiaomi, Meizu y One Plus, se afianza en Bilbao y amplía su local Lunes, 21 mayo 2018, 01:46

holaMOBI Bilbao comercializa, entre otras muchas marcas asiáticas sobresalientes, la marca Xiaomi, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial y que ya se ha convertido en la 3ª marca más vendida en España. holaMOBI Bilbao fue la primera tienda en la capital vizcaína en ofrecer Xiaomi y todo su ecosistema con todas las garantías.

El próximo viernes 25 de mayo se reinaugurará la tienda de telefonía holaMOBI Bilbao en Alameda Urquijo 35 que se ha convertido en el lugar de referencia para todo aquel que quiera comprar un smartphone Xiaomi o de marcas chinas sobresalientes en Bizkaia con todas las garantías. Nos cuentan desde holaMOBI Bilbao que tienen preparadas muchas sorpresas para esta reinauguración. ¡Ojo! porque todo aquel que se acerque con un smartphone Xiaomi el próximo viernes 25 de mayo a partir de las 16:30 recibirá un cristal templado o funda de regalo aunque no lo hayan comprado en la tienda (hasta agotar existencias). Sin duda es una buena ocasión para acercarte a ver los smartphones de las mejores marcas asiáticas. Desde ahora la tienda dispone de un espacio más amplio donde podrás ver, tocar y probar los nuevos smartphones y gadgets de las principales marcas asiáticas.

La tienda de holaMOBI Bilbao es no solo el referente en Bilbao y alrededores de los productos de Xiaomi sino también de otras marcas chinas emergentes que se caracterizan por una muy buena relación calidad/precio como OnePlus, Oppo, Vivo, Smartisan, Doogee, Oukitel, Ulefone, Meizu, Leagoo, Geotel, Vernee, Koolnee y Blackview. Muchas de estas marcas ocupan ya lugares destacados en las listas de mejores smartphones del mercado, y compiten de igual a igual con los fabricantes tradicionales en la lista de referencia más importante, el Ranking Antutu. En el 'Hall of Fame' de holaMOBI Bilbao encontrarás los smartphones de este ranking más potentes y también difíciles de encontrar para realizar una compra segura.

El mercado de la telefonía móvil está experimentando grandes cambios. Al igual que las operadoras tradicionales han desarrollado sus propias OMVs para competir en ese segmento, los fabricantes de smartphones más importantes hasta ahora, introducen sus marcas low cost para competir con todas estas marchas asiáticas emergentes que están pisando tan fuerte, como ZTE con sus Nubia, o Huawei con sus Honor, o Lenovo con sus ZUK. Pero no es suficiente; estas nuevas marcas no solo compiten en el segmento low costs sino que están introduciendo modelos de gama media y alta que igualan y superan en mucho a los buques insignia de los grandes fabricantes tradicionales como Apple, Sony o Samsung, pero a un precio mucho más ajustado.

La buena reputación de todas estas marcas nuevas, lideradas por Xiaomi, se ha propagado entre los consumidores, que ahora saben que pueden obtener lo mismo o incluso más, por mucho menos, y así disponer siempre de las mejores novedades tecnológicas sin dejar maltrecho el bolsillo.

En holaMOBI Bilbao se han propuesto garantizar a sus clientes una compra de estas marcas nuevas sin sorpresas y con todas las garantías. Se puede tocar y probar, y comprar con todas las garantías del mejor servicio postventa, y si, en una tienda física, y no en una web online opaca e impersonal.

Además, en holaMOBI Bilbao presumen también de dar un servicio integral, el mejor SmartPhone con el mejor contrato de telefonía de forma personalizada para cada cliente. Podrás encontrar tarifas de varios operadores low cost sin permanencia como MásMóvil , República móvil , Simyo , Tuenti , Pepephone o Amena. De hecho holaMOBI Bilbao es distribuidor oficial de MásMóvil, operadora con mayor crecimiento en clientes este año gracias a sus tarifas en ADSL/FIBRA

En definitiva en holaMOBI Bilbao podrás ver y tocar los diferentes modelos de Xiaomi como Redmi Note 5 , Mi Mix 2S , Mi A1 y el nuevo Mi 6X ( Mi A2 ), Redmi 5 Plus , BlackShark etc… y también los modelos más importantes de otras marcas emergentes como el OnePlus 6, Vernee Mix 2, Smartisan R1, Koolnee K1, Meizu 7 Pro, etc. y comprobar in situ la alta calidad de estos dispositivos, gracias que esta tienda hace las veces de tienda física y exposición para el mayorista SCCOM especializado precisamente en la distribución marcas chinas emergentes sobresalientes.