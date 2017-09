Vueling estrenará una conexión diaria desde Loiu a las Islas Canarias el próximo verano Cuatro de cada diez pasajeros viajan con Vueling. / e.c. La compañía busca consolidar su liderazgo en ‘La Paloma’ con el aumento de aviones a once destinos y la nueva conexión con Granada JOSÉ DOMÍNGUEZ Martes, 26 septiembre 2017, 02:07

Vueling mantiene la política de expansión como estrategia para reafirmar su liderazgo en el aeropuerto de Loiu, donde ya transporta a cuatro de cada diez pasajeros. Así, elevará las frecuencias en once de los veinte destinos que ofertará desde que utilizan ‘La Paloma’, toda vez que el 1 de diciembre estrenará nueva línea con Granada, que funcionará todo el año y no sólo en invierno como estaba inicialmente previsto. Una decidida apuesta para la que la compañía incrementará otro 18% sus asientos disponibles -el año pasado vendió 1,65 millones de billetes-, y en la que destaca el aumento de aviones que saldrán hacia los aeropuertos canarios. La aerolínea catalana garantizará la conexión diaria entre la terminal vizcaína y las islas afortunadas «todo el verano», y no sólo apenas dos o tres semanas estivales como era habitual hasta ahora.

La de Tenerife será, en ese sentido, la ruta más beneficiada, ya que aumentará en tres sus frecuencias para ofrecer un vuelo en cada dirección cada día, igual que Las Palmas -que recibirá dos aviones más que hasta ahora-, mientras que Lanzarote pasará a recibir cuatro aeronaves -una más-. Con todo, Barcelona será el aeropuerto donde aumenten más los enlaces, ya que se garantizarán nueve salidas diarias desde Loiu y viceversa frente a las ocho actuales.

Los datos 1,65 millones de pasajeros trasladó la aerolínea desde Loiu el año pasado, seguida por Air Europa con 500.000 billetes facturados. 1.200 profesionales se reunirán en el BEC el próximo año, que acogerá por primera vez la Feria World Routes, líder mundial en el sector.

Vueling también reforzará las líneas a las Islas Baleares al duplicar los destinos a Mallorca -13 cada siete días- y sumar cuatro en Menorca -11-. Además, la compañía acercará un poco más el País Vasco a Andalucía , sobre todo a Sevilla, que contará con 17 vuelos -6 más-, y Málaga. A nivel internacional se reforzarán las rutas a París y Bucarest.

«Confiamos en que estas medidas nos permitan aumentar pasajes desde su puesta en marcha, pero realmente buscan asentar las bases para crecer con fuerza a partir de 2019», subrayaron ayer fuentes de la compañía. Su director de rutas, Manuel Ambriz, transmitió los pormenores de la campaña a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, aprovechando su presencia en el stand de Basquetour en World Routes, la mayor feria del sector, que se celebra en Barcelona.

Feria mundial en el BEC

La responsable autonómica remarcó la «potencialidad» de las infraestructuras de la gran intermodalidad de transporte existente en Euskadi. Aunque es el tirón de la terminal de Loiu lo que ha decantado la balanza para que el Bilbao Exhibition Centre haya sido designada como sede principal de la próxima edición europea de esta cita entre el 22 y el 24 de abril de 2018 y que contará con acciones complementarias en Álava y Gipuzkoa. A juicio de Tapia, esta feria «ayudará a posicionar al País Vasco a nivel internacional y aportará beneficios económicos a nuestro destino». No en vano, atraerá a más de 1.200 profesionales del sector de 110 compañías, 300 aeropuertos y profesionales del transporte y del turismo.

La comunidad autónoma dispone en la actualidad de tres aeropuertos, si bien son Loiu y Hondarribia los que se destinan principalmente al tráfico de viajeros, mientras que el alavés de Foronda se ha especializado en el tráfico de mercancías.