Un vizcaíno, en las 'Olimpiadas' de la fotografía

Cualquiera puede sacar fotos hoy en día con la simple ayuda de un móvil. Sin embargo, para detener un instante mágico cuya composición aúne originalidad, fuerza y belleza se precisa estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, tener un buen encuadre, paciencia y conocimientos técnicos de iluminación, sin olvidar nociones de edición. Eso es precisamente lo que ha conseguido Jesús de Pedro con una instantánea en la que media docena de buitres se pelean por un trozo de carne.

La espectacularidad de la escena le ha llevado a la final de la World Photography Cup, competición similar a unas olimpiadas, en la categoría de naturaleza. El fotógrafo zornotzarra reconoce que el instante le impactó, pero que no fue hasta después cuando tuvo conciencia del acierto de la imagen. De Pedro apunta, además, que «es el público quien decide si una foto vale o no».

La instantánea fue tomada en Burgos, a una distancia «prudencial», subraya el artista, que usó un teleobjetivo desde unos 50 metros. «Los buitres no deben verte porque son animales que no comparten su espacio. Solo puedes esperar, observar, intentar construir una posible escena en tu cabeza, enfocar y... De repente has logrado captar la expresión de los buitres, las pezuñas, el plumaje, como si estuvieran posando para ti. Y la fuerza de la composición te envuelve», describe el fotógrafo de Amorebieta.

Horas de paciencia

Y ahí radica el valor de su propuesta. El resto de candidatas de la categoría son paisajes «de una belleza infinita, pero que siguen estando allí; la secuencia que yo presento ya ha desaparecido», dice. La World Photography Cup es una competición similar a unas olimpiadas ya que, aunque hay premios individuales y uno a la clasificación por equipos, la participación es por países. En anteriores ediciones, la representación española en la fase final ha sido mayor, pero este año solo el fotógrafo zornotzarra y el alicantino José Presencia, en la categoría de bodas, han logrado alcanzarla.

Pero aún hay más. En el camino hasta conocer el nombre de los medallistas, se elige al mejor autor de cada equipo, que es quien ha obtenido la mayor puntuación, y De Pedro está en esa lista. La gala de los premios tendrá lugar el día 25 en Dublín, pero habrá que esperar hasta el 5 de mayo para conocer a los medallistas de las seis categorías, una entrega que tendrá lugar en la ciudad australiana de Queensland.

La competición Origen. La World Photography Cup fue creada en 2013 por la federación europea y la asociación americana de fotógrafos para estrechar lazos profesionales. A nivel mundial. De Pedro es finalista en una de las seis categorías del concurso junto a profesionales de EE UU, Rusia, México o Malasia.

De Pedro empezó en el mundo de los carretes y las lentes como aficionado. «Era delineante, pero colaboraba con algunos profesionales de las cámaras haciendo reportajes. La empresa pasó por apuros y tomé la decisión de establecerme por mi cuenta», recuerda. En la tienda de fotografía que abrió en Amorebieta, trabaja su hijo Alex, quien también se encuentra en el equipo nacional.

Un problema de salud hizo que Jesús se replantease bajar el ritmo y se animó a probar suerte fotografiando animales en su hábitat natural. «Me gusta la acción dentro de la propia naturaleza, ver cómo se comportan cuando pescan, qué hacen para sobrevivir y me he ido metiendo en ese mundillo. Los animales son madrugadores y te obligan a tener muchas horas de tranquilidad, de paciencia, pero el resultado es siempre muy vistoso», reconoce. De Pedro no piensa demasiado en la posibilidad de colgarse una medalla. «Saber que la imagen ha impactado a un jurado con años de experiencia te hace pensar que has hecho algo grande, pero lograr el oro es muy difícil. Yo estoy con los pies en el suelo», sentencia.