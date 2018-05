Una visión de futuro

Los claustros de la Universidad de Deusto eran un hervidero a las once de la mañana de ayer. Más de 600 personas, la mayoría empresarios y respresentantes institucionales, se acercaron al paraninfo de la Universidad y a la sála Gárate, desde donde pudieron seguir la intervención de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, invitada por Deusto Business Alumni. El acto comenzó con la intervención de Agustín Garmendia, presidente de Alumni DBA, que dio paso a Alfredo Sáenz, presidente del Consejo de Deusto Business School y antiguo consejero delegado del Santander, quien enfatizó que «Ana Botín es una directora de orquesta excepcional. Es la directora más preparada de la banca mundial. Ha hecho la 'mili' en todos los puestos de trabajo del banco, en la sala de máquinas y en las calderas».

La ponente tomó la palabra para recordar ante la audiencia que tiene ascendencia vasca -su madre es bilbaína- y que parte de sus veranos los ha pasado en la villa. Con firmeza no exenta de sentido del humor, y dominando el escenario, habló a la concurrencia sobre el futuro que nos espera, especialmente en el trabajo, y de cómo debemos enfrentarnos a él. Y se explayó sobre el nuevo contrato social en la era digital. «¿Cómo van a vivir nuestro hijos y nietos en el futuro?», fue la primera pregunta que se hizo ante un auditorio silencioso. «¿Cómo va a ganarse la vida la gente?», continuó. La respuesta no se hizo esperar. «En 20 años las marcas no tendrán tanta importancia como tienen hoy. Habrá más pequeñas empresas y muchas de ellas serán de una sola persona».

En su intervención, señaló que en el futuro de la economía, tal y como ha sucedido en el pasado, serán de vital importancia los valores que tenga la propia sociedad. «El crecimiento -concluyó- debe ser para todos, grandes y pequeños».

Atentamente le escuchaban José María Guibert, rector de la Universidad de los jesuitas; y Guillermo Dorronsoro, el decano de la Deusto Business School, que compartían con ella la mesa presidencial. En primera fila se encontraban Pedro Azpiazu, consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco; Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras; Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia; José María Iruarriza, diputado vizcaíno de Hacienda; Jabier Larrañaga, su homónimo en Gipuzkoa; Rami Aboukhair, consejero delegado del Banco Santander; y Patricia Arias, la directora territorial de la entidad bancaria.

