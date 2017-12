Las verduleras envidiosas y otras historias del Bilbao de hace un siglo Vendedoras en el mercado el día de Santo Tomás. NOTICIAS FÓSILES En las navidades de 1917, se premió con «sopa, coliflor, ternera con patatas fritas, turrón, manzanas asadas, galletas y una copita de vino generoso» a los niños huérfanos del asilo de La Casilla CARLOS BENITO Martes, 12 diciembre 2017, 00:54

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de diciembre de 1917, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

Muerto de frío. A las cinco y cuarto de la mañana del martes fue hallado por el sereno de servicio en la Plazuela de Santiago, sobre los bancos del pórtico de la basílica, el cuerpo de un hombre que no daba señales de vida. Inmediatamente se le condujo a la casa de socorro de Urazurrutia, donde el médico de guardia no pudo hacer otra cosa que certificar la defunción del desgraciado. Se trata de Matías Uriarte, que tenía la desdichada costumbre de echarse a dormir todas las noches en los citados pórticos. Se había negado pertinazmente a ingresar en un asilo cualquiera. Era un empedernido vagabundo, muy dado a la bebida y que vivía de la limosna. La noche del lunes, como otras, fue a pasarla en los pórticos de Santiago y el frío hizo, sin duda, presa en él ocasionándole la muerte.

Un acto piadoso. Ayer por la mañana, al salir de la Basílica de Begoña la bondadosa señora de don Juan Garaita, vio a una mujer que tenía un niño en brazos mostrando vivos deseos de bautizar a este, aunque vacilaba en llamar a un sacerdote porque no disponía de medios ni de personas que lo apadrinaran. La señora de Garaita se prestó inmediatamente a ser madrina del neófito, que poco después recibió las aguas bautismales con gran regocijo de su pobre madre y de cuantos presenciaron la escena.

El aliento infecto rechaza al más enamorado. El perfumado seduce al más indiferente. El Licor del Polo de Orive destruye el mal olor de la boca y aromatiza el aliento. Frasco, 1,50 pesetas.

El tercer premio en Bilbao. En la Plaza del Mercado ocurrió ayer por la mañana un incidente, cuyo origen hay que buscarlo en la lotería, que se mostró un tanto pródiga con una vendedora de hortalizas. A la hora de costumbre se presentó la agraciada vendedora en la plaza, con sus cestos de hortalizas para la venta. Al verla sus compañeras, comenzaron a insultarla, diciéndole si después de haberse enriquecido con la lotería quería quitarles el pan. La vendedora, a la que le han correspondido 3.000 duros, contestó que ella seguiría dedicada a la venta y sirviendo a sus parroquianas. Allí fue Troya. Las vendedoras se arrojaron sobre sus cestos y lanzaron al aire todas las hortalizas que llevaba la vendedora agraciada por la lotería, entre el regocijo del público que presenciaba la escena.

Un individuo dispara seis tiros sobre sus contrarios. Esta madrugada, próximamente a las tres, al pasar Luis Rasines por la calle del Conde de Mirasol, fue injuriado por un grupo de jóvenes entre los que iba Gabriel Olmedo Mariscal, el cual intentó agredirle, según manifestaciones del primero, quien, para defenderse de sus agresores, sacó un revólver que llevaba disparándoles los seis tiros. Los del grupo pusieron pies en polvorosa (...). Parece que la reyerta la motivaron resentimientos políticos exacerbados por el alcohol.

Nogalia, la mejor tintura para el cabello, a base de nuez, inofensiva. De venta en principales droguerías y perfumerías.

Ave de rapiña. Un vecino de la barriada de Buya, Ventura de Zalbide, se presentó ayer en la Sección Central del Ayuntamiento con un gavilán de buen tamaño al que había logrado dar caza en las peñas de Uzcorta. Zalbide recibió la cantidad de 4 pesetas, señalada como premio para la extinción de esta clase de aves de rapiña.

Fúnebre hallazgo. El juzgado municipal de Ibarranguelua ha puesto en conocimiento del señor gobernador civil que el carabinero de servicio en el punto denominado Tres Peñas ha encontrado los restos de un cuerpo humano perteneciente, al parecer, al sexo masculino, al cual le faltan los pies, brazos, pecho y vientre. El referido juzgado ha practicado las diligencias oportunas y realiza pesquisas para la identificación del cadáver.

El árbol de Navidad en las Escuelas de las Cortes. Se celebró el año pasado, en esta escuela de párvulos de Cortes, una simpática fiesta que, por su doble carácter de infantil y benéfica, atrajo las miradas y los dones del pueblo bilbaíno. Nuevamente demandamos vuestra caridad para idéntico fin: queremos repetir las atrayentes alegrías que el árbol de Navidad despertó en el populoso barrio de las Cortes; pretendemos que algunos dulces, algunos juguetes, unas ropitas de abrigo, una libreta de ahorro, repartidas entre nuestros escolares, abriguen su cuerpo, alegren su corazón, les señalen un camino risueño en la vida. Ansiamos que los hogares de nuestros parvulitos tengan en la fiesta del Niño Dios un recuerdo que sirva de unión entre todos los niños de Bilbao. En nombre de ellos, esperamos vuestros donativos. La risa sonora, la alegría bulliciosa, el beso sincero y puro de los niños en su fiesta de bellos encantos realizados, de floridas ilusiones cumplidas, premiará vuestra elevada conducta (firmado: la directora, Irene Matilde de Iturrate, y el alcalde, Mario de Arana).

Si ustedes quieren comer bacalao bueno y barato, cómprenlo donde Santibáñez, frente a la iglesia de San Antón (esquina a la Ronda) a peseta el medio kilo. Para los tenderos, precios especiales.

En la Audiencia. Siguió ayer la vista de la causa seguida por parricidio contra Juan Abrisqueta y su madre Teresa Sagarduy. Siguió la prueba testifical favorable, en general, a los procesados. Aprovechándose sin duda de las apreturas que había en las escaleras de la audiencia al comenzar la sesión, le fue sustraída a un espectador la cantidad de 25 pesetas. ¡En el mismo templo de la justicia!

Ratero audaz. A las once y media de la mañana de ayer penetró en la taberna de la casa número 6 de la calle de la Autonomía, en ausencia de su dueño, un raterillo apodado 'el Mangas', tratando de apoderarse del dinero del cajón del mostrador. Un cliente observó la maniobra y detuvo al ratero, entregándole al municipal. Ingresó en la Prevención. 'El Mangas' es conocidísimo como profesional.

Extranjero beodo. Al mediodía de ayer, un súbdito extranjero puso de relieve en plena calle de la Estación su gran cultura. En un acceso de alcoholismo, rompió algunos cristales de un establecimiento de ultramarinos de dicha calle, arremetió contra el municipal Juan Cruz Díez destrozándole la guerrera y abofeteó al otro municipal, llamado Daniel Benito, al ayudar a su compañero Díez a detener al borracho. Este se dedicaba a molestar a los transeúntes pidiéndoles dinero.

La Pascua de Navidad en los establecimientos benéficos. Siguiendo la costumbre establecida de antiguo, en todos los establecimientos benéficos de esta villa son obsequiados estos días los asilados o los menesterosos que a ellos acuden, con comidas extraordinarias en celebración de la Pascua de Navidad. En la Casa Misericordia se les sirvió anoche una cena compuesta de berza en aceite, merluza frita, carne estofada, compota de manzana y ración de vino (...). En el Asilo de Huérfanos de La Casilla, se obsequió anoche a los niños con una cena en la que figuraban los siguientes platos: sopa, coliflor, ternera con patatas fritas, turrón, manzanas asadas, galletas y una copita de vino generoso (...). La Beneficencia Domiciliaria, por su parte, gratificó ayer con una peseta y un litro de vino a cada cabeza de familia que recibe socorro de la institución.

Reto. Don Pedro María Churruca, 'Aritza', se compromete a jugar a cualquier individuo de las provincias vascongadas el importe de 1.000 pesetas, como mínimun, a quien más veces levante en media hora, en términos de a diez minutos, la piedra con que celebraron su apuesta don Juan José Egaña y don Víctor Zabala en la plaza de Marquina, o sea, la piedra de catorce arrobas y veinticuatro pulgadas de alto. A todo aquel que desee celebrar la apuesta, es indispensable presentarse en el establecimiento de Bartolomé Egurrola, Arragueta, Eibar. Este reto se mantendrá durante el periodo del presente año. En caso de que no aparezca o no haya contrincante alguno, hará sus pruebas el señor Churruca el día 6 de enero del próximo año en la plaza de Marquina.

Un sustitutivo de la gasolina. Ayer tarde se efectuaron en la carretera de Neguri a Algorta las pruebas de un sustitutivo de la gasolina denominado 'Rafé'. Asistieron a dichas pruebas el gobernador civil, señor Perea, el ingeniero industrial señor Malo de Molina y un representante de la casa Damborenea, que cedió el coche. El nuevo producto está patentizado en el ministerio de Fomento por una casa de Barcelona (...). El automóvil marcó velocidad hasta de 80 kilómetros por hora, subiendo pendientes de importancia.

Un negro ahogado. A las once de la mañana apareció flotando en la ría, en punto próximo a la casa denominada Danzari, sita en el barrio de Olaveaga, el cadáver de un hombre de raza negra que aparentaba unos 35 años de edad. Recogido el cadáver, no pudo ser identificado, pero se cree que se trate de un tripulante de algún buque extranjero.

Banquete a Pío Baroja. Se celebró anoche en el restaurant de Archanda el banquete organizado por la Asociación de Artistas Vascos en honor del popular novelista Pío Baroja. Se reunieron para festejarle más de cincuenta comensales entre literatos y periodistas, pintores y amigos y admiradores del original escritor. Hizo el ofrecimiento del banquete Gustavo Maeztu en términos muy felices, contestándole Pío Baroja con la lectura de unas cuartillas, llenas de humorismo y desenfadadas como casi toda la obra de este arbitrario debelador, tan bueno en el fondo como el pan que fabrica.

Salón Gayarre. Hoy a las 4 y 6 tarde, colosal programa de cine y varietés. Los Acronay's, malabaristas. Debut de Spinetto con sus 65 animales: perros, monos, cabras y un cerdo, todos amaestrados. Debut de Gloria Gil Rey, joven y distinguida cancionista.

La bestia humana. Serían próximamente las nueve menos cuarto de la noche cuando, en la taberna propiedad de Carmen Monterrubio, situada en la calle de Miravilla, promovieron una reyerta Florentino Merino, de 25 años, cestero de oficio, y su novia Consuelo Peláez, de 22 años, por resentimientos anteriores. Florentino sacó una navaja de las llamadas de Albacete e intentó herir con ella a Consuelo, la cual demandó auxilio a grandes voces, acudiendo la dueña del establecimiento y la sirviente Petra Zárate, de 69 años, que se hallaban ocupadas en el mostrador, despachando a la parroquia. Cuando ambas penetraron en la habitación contigua, donde se encontraban Consuelo y Florentino, este había herido ya a la primera. La dueña de la taberna, Carmen Monterrubio, extendió el brazo para sujetar al criminal, y este, ciego de furor, le tiró un lance, seccionándole de una cuchillada la yugular. Carmen cayó al suelo bañada en sangre y Florentino se abalanzó sobre la criada, Petra Zárate, que intentaba huir llena de terror, dándole una puñalada en la espalda. El criminal, dando muestras de un ensañamiento repugnante, volvió al lugar donde se revolcaba su primera víctima y prosiguió apuñalándola con una fiereza salvaje, causándole hasta veintitrés heridas (...).

Carmen Monterrubio llegó cadáver al benéfico establecimiento en brazos de un hermano suyo y de dos huéspedes más de su casa (...). El estado de Consuelo era desesperado, hasta el punto de no poder prestar declaración, no obstante las inyecciones que le dieron para reanimarla, falleciendo poco después de las once de la noche (...). Florentino Merino cuenta, según queda dicho, 25 años, es cestero de oficio, natural de Bustillo del Monte (Santander) y habitaba en la Plazuela de los Tres Pilares, número 3. Sus antecedentes son poco favorables, pues, según nos dijo el agente de la policía gubernativa, señor Bazán, ha estado procesado por riña en diferentes ocasiones, habiendo herido a otra mujer. Carmen Monterrubio, la primera víctima del crimen, es también mujer de pésimos antecedentes. Tenía unos 45 años y era natural de Pancorbo (Burgos). La otra víctima, Consuelo Peláez, tenía unos 23 años y era natural de Gijón (Oviedo). La criada Petra Zárate tiene 60 años, es natural de Ameyugo (Burgos) y su historial es, poco más o menos, como el de los actores del trágico suceso. Después de curada de primera intención, pasó en el coche-camilla al hospital civil, donde ingresó en grave estado en una sala de cirugía.