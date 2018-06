El verano en Euskadi, según las témporas: «Ni tres días seguidos de sol» Un grupo de chavales corre para refugiarse de la lluvia frente al puerto deportivo de Getxo. Arriba, Julián Ajuriaguerra. / Manu Cecilio El Pastor del Gorbea predice «viento, agua y alguna 'pedrada'» hasta septiembre. Lo lee en el viento desde el Alto de Barazar EIDER BURGOS Miércoles, 6 junio 2018, 01:30

«Solemos acertar bastante, pero ojalá esta vez me equivoque». Julián Ajuriaguerra no ha leído «nada bueno» en las témporas de verano. Ya puede guardar la toalla y el bañador, porque hasta mediados de septiembre el Pastor del Gorbea augura tres meses de «viento y agua». Puede que hasta alguna «'pedrada' (granizo)». Lo ha visto en el comportamiento del viento, en los «choques de aire norte y sur que se han dado en los últimos días». Choques que acaban en chubascos; en sirimiri y niebla, como mínimo.

Se trata de un saber popular, del campo, que él lo aprendió de su padre: el lenguaje de las témporas, ciclos se que se repiten cada tres meses y le ayudan a predecir, en términos generales, la meteorología que se avecina en cada estación. Y en esta ocasión no se trata de «nada bueno».

En el año agrometeorológico -del 1 de septiembre al 31 de agosto- más lluvioso de los últimos setenta años, las nubes no piensan abandonar Euskadi así por las buenas. «Días de calor natural, esos de cielo raso y con el norte limpio... no veremos ni tres seguidos», augura el pastor, desde el panorama que le ofrece la atalaya natural de su caserío en el Alto de Barazar. Un verano «fatal», advierte, cargado «de bastante lluvia», en la línea de lo que «lleva siendo desde mediados de noviembre».

Este chaparrón constante no sienta bien al que está de vacaciones o piensa en los fines de semana de vuelta y vuelta en la playa, pero tampoco al campo. Después de siete meses sin despejar, «habrá hierba de sobra»: «Pero no valdrá para nada porque no tiene las vitaminas que le aporta el sol». Por este mismo motivo, la fruta brotará sin sabor.

Los truenos

«Mal asunto, Julián», le espetó hace unos días otro pastor de la zona también docto en témporas. Porque entre quienes saben mirar en la brisa del monte la interpretación parece unánime. Antes de Julián Ajuriaguerra, hace casi veinte años, Jacinto Sagarna era el Pastor del Gorbea que estudiaba el cielo de cara al estío y las nieves. Hoy, limita las predicciones a las peticiones de sus vecinos en Abadiño. Aunque aún no ha elaborado un pronóstico completo de la próxima estación, con los pocos datos que ha recopilado hace cálculos: «Un trueno va a hacer barbaridades. Están cayendo bombas por todas partes», espeta. Y los nubarrones, añade, tardarán en irse: «Despacio, despacio».

Sagarna aún esperará un mes más para elaborar su análisis, temeroso de los rayos que en las últimas tormentas están oradando el monte. Él, además de los vientos, se sirve del comportamiento de los animales -vacas, gusanos o pájaros- y su instinto para predecir la situación de los cielos de un mes en adelante: «Son los mejores meteorólogos».

Los lectores de témporas intepretan los sutiles mensajes del viento, la flora y la fauna, pero «no somos sabios», precisa Julián Ajuriaguerra. Eso sí: «Aunque a veces nos equivocamos, solemos acertar bastante». Esta vez, insiste el pastor, «ojalá me equivoque». «Ahora llegan las nuevas témporas para septiembre y espero que el resultado cambie. Si no, podríamos tirarnos bajo tormentas todo el año».

Por el momento, y sin irse tan lejos, esta semana mantendrá su aspecto gris. Según el parte de Euskalmet, se esperan chubascos de aquí al viernes. Apenas despejará la primera mitad de mañana, que arrancará con brumas y nieblas matinales y avanzará con nubes medias y altas. A partir del mediodía, volverá el agua, más probables en la tarde-noche y al oeste del territorio.

Las temperaturas máximas, al menos, experimentarán un ligero ascenso... hasta el fin de semana, cuando vuelvan a caer un par de grados. El calendario rozará entonces el ecuador de junio. Solo una fecha en un incipiente verano en el que las lluvias han pospuesto las vacaciones.