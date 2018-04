Los policías del robo del lunes en Santutxu: «Venía corriendo hacia mí y entre otro y yo le bloquemos el paso» Los agentes que detuvieron a un ladrón en el barrio bilbaíno, uno retirado y otro fuera de servicio, habían formado patrulla en la Policía Municipal AINHOA DE LAS HERAS Jueves, 12 abril 2018, 23:48

Los dos policías que detuvieron a un ladrón el pasado lunes en el barrio de Santutxu, uno incapacitado por una lesión de espalda y el otro fuera de servicio por licencia de paternidad, pudieron recordar viejos tiempos. El primero fue policía municipal de Bilbao durante 29 años y el otro, aún en activo, se licenció hace una década. «Fue mi primer compañero», recuerda el más joven. Ambos formaron pareja de patrulla en la Unidad de motoristas de Tráfico en la que estaban destinados. Vecinos del barrio de Santutxu, el lunes volvieron a encontrarse «por pura casualidad». Ambos relatan lo sucedido a EL CORREO, aunque prefieren mantenerse en el anonimato y «no darle más bombo, lo habría hecho muchísima gente», dicen quitándole importancia.

Eran aproximadamente las nueve y media de la mañana y el barrio ya bullía. «No estábamos juntos, yo iba a hacer un recado y él estaba sacando dinero del cajero después de dejar al crío en la ikastola», explica el policía retirado, el más veterano pese a que solo tiene 53 años. «Oí gritos, barullo y pensé que era una trifulca de tráfico». «'Ya se ha liado otra vez'», se dijo. El otro agente se encontraba junto a la administración de lotería del número 39 de la calle Santutxu donde se produjo el robo. Un conductor se había apeado para hacer la primitiva y no había cerrado el coche con llave, circunstancia que un avispado delincuente aprovechó para colarse en el vehículo y apoderarse del móvil y de un maletín, ya que la víctima era visitador médico. Cuando el hombre le vio dentro de su coche, chilló: «¡Al ladrón!» y salió detrás de él. El policía fuera de servicio, también.

Un joven, que luego supieron que solo tenía 21 años y se movía «como un galgo», «bajaba corriendo y detrás de él, el compañero y un grupo de otras ocho o diez personas que gritaban 'cogedle, cogedle'», explica el agente retirado, que se encontraba en la calle Médico Antonio Egiluz, donde se produjo el arresto. «Al verme, como soy bastante grande y no cabía, cambió de acera, y yo también. No sabía lo que había hecho, si había robado o pegado un tiro, pero como todo el mundo corría... Era algo malo fijo». «Intentó pasar entre la acera y la pared, pero le echamos mano». El policía le bloqueó con la ayuda de otro ciudadano, «él le cogió de un brazo y yo de otro y el compañero nos ayudó a reducirle. Si me llega a rebasar, se marcha tranquilamente porque yo ya no estoy para filigranas. Tampoco opuso resistencia», explica con gracia.

El agente aún en activo llamó al 092 avisando de lo que había ocurrido. «Una patrulla llegó en tres minutos y él fue a buscar a la víctima del robo, no fuera a ser que tuvierámos a una persona retenida y luego no interpusiera denuncia. Nos podían meter detención ilegal», pensó precavido. «Yo les eché una mano para reducirle y poco más, si no llega a ser por él que le bloqueó..., yo estaba ya preparado para llamar por teléfono, el tío corría mucho y yo iba en vaqueros, con la chamarra y el paraguas».

El ladrón se había deshecho del botín arrojándolo al suelo al ser descubierto, por lo que fue acusado de hurto. «No te preocupes que soy policía municipal», le tranquilizó al ciudadano, que ya había recuperado el maletín y le dio las gracias por su intervención.