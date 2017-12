Vecinos de Arangoiti denuncian un aumento de los robos a mujeres Las escaleras de Capuchinos, uno de los puntos negros. / Manu Cecilio La asociación del barrio afirma que la inseguridad ha crecido en los últimos 15 días y aconseja a los residentes «esperar a una segunda persona» cuando bajan al centro de Bilbao OLATZ HERNÁNDEZ Sábado, 30 diciembre 2017, 01:08

Solo 250 metros separan el barrio de Arangoiti de la Iglesia San Pedro de Deusto. Un agradable paseo entre los árboles, pero del que desconfían los vecinos, especialmente a primera hora de la mañana. Los residentes en esta zona de Bilbao denuncian que sus accesos, por la carretera Berrizbidea y las escaleras de Capuchinos, son desde hace quince días puntos negros, en los que ladrones asaltan a las mujeres para robarles el bolso.

«Los días 11, 14 y 15 de diciembre hubo robos, los tres tirándole del bolso a la víctima. La semana pasada a una chica le quitaron el móvil en su propio portal», precisa un vecino que prefiere no identificarse. «Y ha habido alguno más», todos ellos entre las seis y media y las diez de la mañana. «El autobús que conecta con Deusto empieza a pasar a partir de las siete y diez. Hasta entonces no hay nada», agrega.

La asociación vecinal Bihotzaran ha colocado carteles en las calles donde advierte de la «mayor frecuencia de robos» y se recomienda «esperar a una segunda persona» para bajar por Berrizbidea o Capuchinos. «Esto no es algo habitual. Arangoiti es un barrio muy tranquilo», explica Iñaki, dueño de un comercio de toda la vida. «Suelo estar aquí a las siete de la mañana y el otro día una vecina me dijo que si escuchaba gritos por la cuesta llamara a la Policía».

A punto de «un récord»

En Arangoiti todo el mundo se conoce y se saluda por la calle. Pero esa calma ahora se ha transformado en cierta sensación de inseguridad. Así lo ve Garbiñe, que regenta un quiosco de prensa que a su vez sirve como punto de encuentro de los vecinos: «Hay que tomar medidas. Poner cámaras, más iluminación... Antes había delincuencia, pero ahora estamos a punto de batir un récord».

Una de las clientas, Esther, critica la escasa presencia policial en la zona: «Deberían subir más por este barrio, a menudo no hay nadie vigilando». Ella se cuida mucho de no bajar sola por la cuesta. «No me atrevo», confiesa. Otra vecina, Casilda, reconoce que ahora siemper espera a alguien «para ir acompañada».

La inseguridad denunciada por los vecinos fue uno de los temas tratados en la junta municipal de portavoces que se celebró el pasado miércoles, a la que asistieron el alcalde, Juan Mari Aburto, y el concejal de Seguridad, Tomás del Hierro. El Ayuntamiento reconoció que tiene señalados a un grupo de menores de edad como posibles responsables del clima de temor que se ha extendido por el barrio.