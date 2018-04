Cientos de personas protestan para reclamar «otro Bilbao» Cabeza de la manifestación, en Bilbao. / Yvonne Fernández La movilización busca visualizar y trasladar a distintos ámbitos de responsabilidad política otro modelo de ciudad M. J. CARRERO Sábado, 28 abril 2018, 13:44

Cientos de personas se han manifestado hoy en Bilbao para reclamar otro modelo de ciudad «más solidario y más social», y que «piense un poco más en los vecinos y un poco menos en los turistas».

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao (FAVB), que integra a las 26 asociaciones de barrios de la capital vizcaína, ha convocado este acto, al que se han sumado organizaciones no gubernamentales , feministas, y representantes de EH Bildu y Udalberri, así como la secretaria de CCO O Euskadi, Loli García.

Los asistentes han recorrido la Gran Vía hasta llegar a Ayuntamiento portando pancartas con las demandas de los diferentes barrios, entre ellas el desmantelamiento del viaducto de la autopista A8 a su paso por Rekalde; la llegada del metro a Irala; más ascensores para los barrios ubicados en laderas, y más viviendas, entre otras.

El presidente de la FAVB, Javier Muñoz, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que Bilbao es una ciudad «abierta y orgullosa de las visitas de los turistas, pero lo primero son los vecinos», ha puntualizado.

Ha recordado al Ayuntamiento, y también a la Diputación, al Gobierno vasco y al Gobierno español, cada uno en el ámbito de sus competencias, que «hay diferentes expectativas de vida según en qué barrios residas» y que Bilbao «no es una ciudad cohesionada».

«Las inversiones y la velocidad con la que crecen las diferentes áreas de Bilbao no es la misma y además, parten de un error: las inversiones de los barrios del extrarradio deben ir a más velocidad que en el centro, aunque esto no quiere decir que el centro no tenga problemas», ha precisado.

El acto ha finalizado en el Ayuntamiento, donde se ha recordado a la víctima de 'La Manada' y se ha expresado la crítica a la sentencia de la Audiencia de Navarra que considera que los cinco autores del ataque grupal que sufrió cometieron un abuso sexual, pero no una violación.