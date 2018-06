Ana Urrutia anima a las vizcaínas a blindarse contra las agresiones sexistas en fiestas La periodista Ana Urrutia (i) junto a la diputada Teresa Laespada. / EFE La periodista protagoniza la última campaña foral en defensa de la libertad de las mujeres IZASKUN ERRAZTI Jueves, 21 junio 2018, 13:31

La Diputación ha confiado en Ana Urrutia para animar a las vizcaínas a blindarse contra las agresiones sexistas de manera especial en fiestas. La periodista protagoniza la última campaña promovida por el departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad para concienciar y sensibilizar a las mujeres de cara al verano, cuando los eventos festivos se multiplican en el territorio. 'Yo decido cómo me visto y con quién me desvisto' y 'No bailo para ti, bailo para mí' son algunos de los lemas que la institución foral difundirá en los próximos meses sobre una imagen «valiente» en la que Urrutia rompe estereotipos, según ha destacado la diputada del área, Teresa Laespada. Sin maquillaje, mostrando una pierna depilada y otra sin depilar y calzando una zapatilla deportiva y un zapato de tacón.

La campaña 'En fiestas yo también elijo', que se difundirá supone la primera acción visible tras la aprobación este miércoles de la primera norma integral de igualdad que entrará en vigor en la provincia. Y para aumentar su eficacia los responsables forales no han dudado en apostar por Ana Urrutia «por su visibilidad pública, para que llegue a más gente». Porque los últimos datos sobre agresiones sexistas resultan, advirtió Laespada, escalofriantes. «El número de denuncias por agresión y abuso sexual creció un 30% en Euskadi durante el año pasado, y el 27 por ciento en Bizkaia», apuntó. La responsable socialista admitió que las denuncias han aumentado porque ha crecido la concienciación en relación a estos delitos, «pero también porque se siguen produciendo».

La periodista, por su parte, ha señalado que la acción que protagoniza supone «una oportunidad para romper estereotipos y reivindicar la libertad y la actitud en el entorno de las fiestas veraniegas. No queremos ser valientes, queremos ser libres», ha zanjado.