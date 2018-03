La UEFA reprende a la Ertzaintza por tardar un mes en enviar el informe sobre el Spartak Aficionados rusos pasan por delante de antidisturbios de la Ertzaintza. / AFP Asegura que recibió ayer el relato de la Policía vasca sobre los disturbios del partido a pesar de que se lo había pedido hasta en tres ocasiones DAVID S. OLABARRI Viernes, 23 marzo 2018, 00:59

La UEFA afeó ayer a la Ertzaintza que haya tardado un mes en enviar el informe sobre los disturbios que protagonizaron el pasado 22 de febrero hinchas del Athletic y el Spartak de Moscú. El organismo que rige el fútbol en Europa emitió un comunicado en el que desvela que pidió explicaciones hasta en tres ocasiones por lo ocurrido en este partido de Europa League, en el que falleció a causa de un infarto el ertzaina Inocencio Alonso cuando trataba de sofocar los altercados. La UEFA subraya que, debido «a la presentación tardía de los informes solicitados», no pudo evaluar ayer -ni sancionar- los graves incidentes que se produjeron en la explanada de San Mamés.

El comunicado de la UEFA constituye un tirón de orejas en toda regla a la Ertzaintza y a las autoridades españolas. Según fuentes próximas a este organismo, no es habitual que se haga público un texto crítico con la forma de proceder de una determinada fuerza de seguridad ante uno de sus requerimientos. Según la nota oficial, el Órgano de Control, Ética y Disciplina del organismo tenía previsto analizar ayer lo ocurrido en los aledaños del estadio bilbaíno para, después, poder adoptar las medidas -punitivas o no - que se estimasen oportunas. De hecho, en esa reunión se decidió ayer sancionar al Olympique de Marsella por los altercados que protagonizaron sus hinchas más radicales dentro de San Mamés, donde hirieron a varios guardas de seguridad. Pero - según el mismo comunicado - no pudieron tomar decisiones respecto al partido contra el Spartak porque la Ertzaintza ha tardado un mes en enviar el informe, a pesar de que se le requirió hasta en tres ocasiones para que diese explicaciones.

Los incidentes 5 detenidos y seis heridos (dos rusos) en los altercados antes del Athletic- Spartak. 500 ertzainas, 200 vigilantes y 100 agentes municipales se encargaron de la seguridad. La peor noticia El ertzaina Inocencio Alonso murió de un infarto en los incidentes entre radicales del Athletic e hinchas del Spartak en las cercanías del estadio.

Portavoces oficiales del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco optaron por mantener silencio. Sin embargo, otras fuentes de la Ertzaintza mostraron su extrañeza por esta reprimenda. No tanto por el hecho de que se pudiese llegar a afear el dispositivo de seguridad que se estableció para el partido de alto riesgo ante el conjunto ruso, a pesar de que se movilizaron a cientos de ertzainas, policías municipales y agentes de seguridad privada. Eso es una posibilidad que se contemplaba seriamente después de los graves enfrentamientos que protagonizaron radicales de ambos equipos en la explanada de San Mamés. Además de la muerte de un infarto del antidisturbios Inocencio Alonso, se produjeron lanzamientos de bengalas y violentos choques con barras de hierro y otros objetos contundentes.

Por esta «presentación tardía», la UEFA no pudó analizar ayer el dispositivo en el que murió un ertzaina

La extrañeza viene, sobre todo, porque consideran que habían respondido en los plazos establecidos. En este sentido, aseguran que la petición de explicaciones les fue trasladada por el Athletic diez días después del encuentro. Estos medios sostienen que no se trataba de una petición habitual y que tardaron varios días en saber cómo proceder. Finalmente -insisten las mismas fuentes-, se envió «el pasado lunes» un informe de apenas cuatro páginas que, básicamente, incluía un «relato de los hechos» ocurridos en el partido ante el conjunto moscovita. «Aquí todo el mundo se lava las manos», dicen medios policiales, que aluden al hecho de que la Comisión Antiviolencia, órgano dependiente del Ministerio de Interior y del Consejo Superior de Deportes, no declarase de alto riesgo el encuentro de la Europa League a pesar de que «policialmente sí se había hecho».

Se volverán a examinar

Desde la UEFA, sin embargo, afirman que el informe de la Ertzaintza no llegó a sus despachos hasta la mañana de ayer, a pesar de que había sido solicitado por el Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA en tres ocasiones diferentes: el 27 de febrero, el 5 de marzo y, por última vez, el 15 de marzo. Estas fechas no coinciden con las que se manejan en la Policía vasca. En todo caso, la UEFA insiste en que los disturbios se examinarán en la próxima reunión de su Órgano de Control, Ética y Disciplina, aunque advierte de que la fecha del próximo encuentro está «pendiente de confirmación».