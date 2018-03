Los túneles de Autzagane se abrirán en abril después de 6 años de obras Todo está preparado para la apertura de los túneles. / MAIKA SALGUERO Más de 15.000 conductores se beneficiarán de una infraestructura que relanzará la costa vizcaína más turística JESÚS J. HERNÁNDEZ Jueves, 29 marzo 2018, 13:23

A la vuelta de Semana Santa, los 15.000 conductores que suben el alto de Autzagane a diario estrenarán los túneles de Urdinbide. Desde abril serán historia las endiabladas curvas de un puerto de 620 metros de altitud. Con la apertura de las galerías que conectan Amorebieta yMuxika se desactiva uno de los puntos negros más peligrosos de la red viaria vizcaína, que sólo el año pasado registró una decena de accidentes graves. EL CORREO ha comprobado que la obra está completamente terminada. Se ha pintado ya la carretera en ambos sentidos y colocado incluso las señales de tráfico, con advertencias a los conductores para que mantengan la distancia de seguridad. Las potentes luces interiores iluminaban a los operarios mientras daban los últimos retoques. Sólo falta retirar las protecciones de plástico para conectar con la vieja carretera.

La nueva infraestructura une el barrio de Biribieta (Amorebieta) con Gorozika (Muxika) gracias a dos túneles de 693 y 695 metros de longitud, dotados con las últimos adelantos tecnológicos en un trazado casi recto. Al salir camino de Gernika, quedan unas curvas que algunos pedían eliminar y en las que la Diputación optó por mejorar el peralte.

Es el capítulo final de la inauguración más esperada, no sólo porque esta conexión es una reivindicación histórica en Busturialdea, sino porque acumula muchos años de retraso. Las Juntas aprobaron el 26 de mayo de 2006 «adelantar» la construcción de la variante de Autzagane, ya prevista en el plan de carreteras. En 2010 se calculó que aquel primer trazado –más ambicioso que el actual y con un coste de 147 millones– permitiría recortar trece minutos el viaje entre Amorebieta y Gernika. Querían acabar las obras en 2014. El recorrido cambió con las denuncias de las plataformas ecologistas, que temían que se viera afectada la reserva de Urdaibai, un argumento recogido por el patronato. José Luis Bilbao incluyó esta vía en 2011 entre sus tres grandes retos viarios, afectados por el parón de la crisis. En septiembre de 2012, por fin, comenzaron las obras.

Enorme acuífero

No acabaron ahí las vicisitudes, que supondrían otro par de años de retraso. En 2015 se tuvo que detener el tajo en las galerías. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Autzagane –Sacyr, Mariezcurrena, Bycam, Viconsa, Cavosa, Zubieder y Febide– trasladó a la Diputación que no podía «asumir los altos costes por las exigencias técnicas medioambientales». No entraron en detalles, pero lo cierto es que habían detectado un enorme acuífero –50 metros en vertical llenos de agua– sobre el túnel. Los pliegos garantizaban que «cualquier incremento derivado de condiciones geológicas o hidrológicas se repercutirá a la UTE». Imanol Pradales, diputado de Desarrollo Económico y Territorial, lo consideró ante las Juntas «un error de cálculo del contratista» y multó a la empresa con 4,2 millones por incumplimiento de contrato.

Insistió en que no supondría un sobrecoste. «Hemos liquidado por 45 millones lo hecho hasta ahora y adjudicado por 20,3 la conclusión», que incluía una contrabóveda para reforzar la zona del acuífero. Así, la factura ascendía a 65,3 millones, que «siguen por debajo de los 70,3 del presupuesto foral inicial», recalcó. Aquel mismo día fijó una fecha para la apertura, refrendada a pie de obra por el diputado general:marzo de 2018, aunque será en abril. Unas semanas no cambian en nada el último asalto a la histórica construcción de los túneles de Autzagane.