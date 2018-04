La torre del BBVA, la manzana del Iruña... Bilbao sale a la venta

«El día que el TAV llegue aquí, que se prepare Valencia»

La reducida población de Bilbao es un hándicap, incluso cuando se le atribuye el volumen de habitantes de todo el área metropolitana. Pero el músculo financiero es, sin embargo, mayor que el de ciudades que doblan incluso al 'botxo', como Zaragoza. «Si tomamos como referencia las empresas en expansión, nuestro rival ha sido siempre Valencia. Vascos y levantinos son, junto con Madrid y Barcelona, los que ocupan la 'pole'», ilustran desde una céntrica inmobiliaria.

El panorama, sin embargo, todavía debe mejorar mucho, y es en las comunicaciones donde más camino queda por recorrer. «Los enlaces por avión son nefastos, no hay fluidez. No es de recibo que un ejecutivo tenga que levantarse a las cuatro de la mañana en Madrid para venir a Bilbao y que una vez aquí no tenga nada abierto donde ir», aseguran desde un grupo inmobiliario de la Gran Vía parapetado en el anonimato.

¿Y qué pasa con el TAV? «Dijeron que iba a estar en funcionamiento en el año 2016 y las obras para acceder a Bilbao no van a comenzar hasta 2020. Y es fundamental para marcar distancias con los competidores: un pasillo que conducirá a tres millones de personas directamente al centro de la ciudad. Ahora añada a eso un Primark en el mismo centro, al inicio de un eje comercial de 500 metros ¿Alguien se lo puede imaginar? El día que el TAV entre en Abando, que se prepare Valencia».