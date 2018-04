Hace exactamente un año que los vecinos de los barrios de la periferia se sienten más bilbaínos. El metro, una infraestructura clave en las últimas décadas, dio un salto cualitativo al inaugurar su tercera línea, conectada a las dos ya existentes pero, en este caso, operada por Euskotren. Doce meses después los vecinos hacen un balance positivo de un servicio que ha satisfecho una reivindicación histórica. «Lo estábamos esperando desde hace mucho, es como tener el taxi a la puerta de casa», ejemplifica una vecina de Matiko. En enero el enlace ferroviario entre Etxebarri y Bilbao registró 16.000 usuarios cada día, una cifra que superó en un 30% las expectativas de las instituciones. La gran afluencia se hizo patente en su primer mes en funcionamiento, cuando registró más de 426.000 viajeros.

La línea 3 ha logrado algo muy difícil de conseguir: unir Matiko, Uribarri, Zurbaranbarri, Txurdinaga, Otxarkoaga y Kukullaga con el centro histórico y comercial de la villa. Unos barrios cuya lejanía era más mental que geográfica. «Ahora cojo el metro siempre. Poder estar en Bilbao solo en ocho minutos me ahorra mucho tiempo», se congratula Miriam Sánchez, una vecina de Etxebarri, localidad vecina a Bilbao en la que acaba la línea 3. Hace 12 meses viajar los barrios altos de la capital vizcaína solo era posible en autobús y coche. Además, encontrar una plaza libre de aparcamiento era tarea casi imposible.

La actividad del sector inmobiliario también ha aumentado. Sobre todo, en zonas como Otxarkoaga, donde el valor de los pisos que están cerca del metro se ha incrementado hasta en 10.000 euros. Este es un motivo de alegría para los vecinos con intención de vender sus inmuebles. «Tener el metro al lado de la puerta de casa le da mayor atractivo», se alegra Elena Coello, contenta porque su piso se ha revalorizado.

08:01 Vídeo.

«El metro para los viajes largos es una bendición. Antes cuando querías ir a Cruces, por ejemplo, tardabas muchísimo tiempo, pero ahora con el tren se llega mucho más rápido», explica Marisa Sánchez, quien incide en que es más útil para los trayectos largos que para otros más cortos, en los que el autobús es «más efectivo».

Sin embargo, la llegada del metro también ha tenido consecuencias negativas para la vida cotidiana de algunos miembros de la comunidad. Ana Domínguez, propietaria de un bar en la plaza Kepa Enbeita de Otxarkoaga, lamenta que muchos de sus clientes bajen hasta el centro de Bilbao para «hacer vida». «El barrio se ha convertido en una ciudad dormitorio», se resigna. Otro dato: son varias las sucursales bancarias que han cerrado o que tienen pensado hacerlo. Los barrios no puede competir con la gran concentración de tiendas de ropa y, por ejemplo, librerías que hay en el centro. «Antes en Otxarkoaga había cuatro librerías, ahora solo hay una», señala un vecino del barrio.

Una de las quejas de los usuarios que usan la línea 3 es el gran ruido que producen los trenes cuando se acercan a la estación. Los viajeros no pueden evitar una mueca de disgusto ante el chirriante sonido. La línea 3 tampoco convence en exceso a los usuarios habituales de Bilbobus, que temen la supresión de algunas rutas y la disminución de frecuencias. Son, en su mayoría, personas de la tercera edad a las que el metro les es más incómodo. Una de ellas es Victoria Rubio, que confiesa no haber usado nunca el suburbano porque teme desorientarse al llegar al Casco Viejo. «Todavía no he montado en el tren, no quiero ir sola», relata.

El centro neurálgico que une toda las líneas es la estación de Casco Viejo, que sufrió una gran reforma para convertirse en el nudo entre las tres líneas. Actualmente es la terminal más utilizada con 6.388.736 pasajeros, pues los usuarios de la línea 3 se ven obligados a pasar por ella para conectar con el resto del suburbano.

Los vagones de la línea 3 son diferentes a los que circulan por la red del metro, con 94 asientos personales para un aforo de 300 personas por cada convoy; algunos de ellos están equipados con baños. Estas comodidades se deben a que los mismos trenes que operan en la línea 3 llegan hasta San Sebastián.

Precisamente por ese trayecto – en su mayoría en aire libre- los convoyes han sido objetivo de acciones vandálicas. Bajo el pretexto de arte urbano, se han pintado grafitis en los vagones y sus autores han llegado a arriesgar su vida al realizarlos mientras el tren se encontraba en movimiento. Aunque estos nuevos coches cuentan con una capa protectora que facilita la limpieza, cada pintada supone un gasto de 2.000 euros para la empresa operadora. No es la primera vez que actúan; antes de que la Línea 3 entrara en funcionamiento, la compañía ya había gastado cerca de 50.000 euros en eliminar la pintura acrílica. Para este año se prevé que la inversión total en reforzar la vigilancia ascienda a 4,5 millones.

Los efectos del metro siempre tienen dos direcciones, pero en la balanza pesa más los beneficios de un transporte que ha mejorado la calidad de vida de un número importante de vecinos. Y no pocos lo sienten como un cambio de agujas en su bienestar. El corazón de la ciudad se puede asentar en el Casco Viejo y en la Gran Vía, pero sus latidos llegan ya hasta Matiko, Uribarri, Zurbaranbarri,Txurdinaga, Otxarkoaga y Kukullaga.

Este especial ha sido elaborado por: Samantha Acosta, Andrea Arana, Karla Crespo, Javier Gangoiti, Xabier Garmendia, Marisol Mattos, Endika Parte, Xavier Rodríguez, Covadonga Rodríguez, Raluca Vlad y Cristina Zafra. Alumnos del Máster de Periodismo Multimedia de El Correo y la UPV/EHU.