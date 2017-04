La cámara de fotos perfecta en tu móvil

Llega la hora de cambiar de smartphone, llegan las dudas. La necesidad está clara: un móvil que funcione con fluidez para las tareas más habituales en el día a día (Internet, WhatsApp, YouTube, etc.), que tenga una batería decente, un precio asequible y… una cámara de garantías. Sobre todo, esto último. Porque si hay un apartado en el que cada vez se exigen más mejoras es el de la fotografía móvil, donde la transformación (para bien) ha sido total. De hecho, no resulta extraño que multitud de usuarios hayan desterrado ya sus vetustas cámaras compactas al fondo del cajón en favor de livianos terminales que podemos llevar en todo momento en el bolsillo. Y, lo más importante, con la garantía de que obtendremos fotos de calidad, al menos para la gran mayoría de usuarios.

Partimos de la base de que queremos una cámara móvil que, además de grabaciones de vídeo, obtenga también buenas fotos en cualquier situación: desde un bonito paisaje en un día soleado hasta la cena de la cuadrilla en ese restaurante de moda del que tanto nos han hablado. Puede parecer una obviedad, pero resulta básico tener claras varias cuestiones previas antes de poner nuestra atención en las especificaciones de la ficha técnica del comercio de turno.

Condicionantes iniciales

Por un lado, hay que decir que la gran mayoría de los terminales se defienden cuando las condiciones de luz son óptimas. Contraste, equilibrio de color, procesado… todos estos aspectos diferirán de uno a otro terminal, pero para la gran mayoría de usuarios la calidad (y resultado final) de las fotos será más que aceptable. Eso sí, la cosa cambia - y mucho- en condiciones de poca luz (interiores, escenas nocturnas, etc.). Y es que es en estas ‘situaciones más complicadas’ donde se ve realmente la calidad del sensor, la lente, el software y las prestaciones de la cámara de nuestro móvil.

Por otro, el precio. Hay terminales de gama media que cuentan con una gran relación calidad-precio y que disponen de prestaciones superiores a las que indica realmente su precio final en el mercado. ¿Cómo es posible? En muchos casos apuestan por unos apartados (procesador, pantalla, etc.) y recortan en otros (conectividad, garantía legal, etc.). Y en la cámara a más de un fabricante no le queda otra que meter la tijera... si aspira a ser rentable.

Y por supuesto, la gran leyenda urbana de los megapíxeles, apartado siempre referente en la fotografía móvil. Para Diego Martínez, responsable de Producto Técnico en Fnac San Sebastián, «los megapíxeles no son tan importantes como lo son un buen sensor, una buena apertura focal y una buena óptica. Acompañar esto con otras prestaciones como un estabilizador óptico y flash dual LED mejorará mucho las fotografías, especialmente en condiciones de poca luz».

Fotografías de día…

Queda claro que la cámara de nuestro móvil obtendrá mejores fotos con luz diurna. Entonces, ¿en qué fijarnos? ¿Cómo mejorar nuestra experiencia de usuario? «Es importante que la cámara cuente con un buen enfoque, que éste sea rápido y nos haga perder el menor tiempo posible a la hora de realizar la fotografía», señalan Enara del Castillo y Christian Pérez, especialistas en smartphones del Departamento de Telefonía de Media Markt San Sebastián.

El S7 Edge, uno de los móviles con mejor cámara del momento.

Es un hecho que en el día a día la mayor parte de usuarios no se complica la vida y acostumbra a utilizar el modo automático de su cámara móvil, con sus pros y contras. Por ello, Enara del Castillo y Christian Pérez recomiendan hacer uso del modo manual, ya que nos permitirá «controlar todo lo que queramos de nuestras fotografías: la ISO, la velocidad de exposición, el enfoque, etc. de forma que se asemeje todo lo posible a los modos de una cámara réflex». Además, añaden otra cuestión a tener en cuenta: «Que la cámara tenga una buena calidad de zoom/rango focal es importante, de forma que por más que ampliemos la imagen ésta pierda la menor calidad posible».

Sea como fuere, hay otros aspectos importantes a tener en cuenta. Es el caso del estabilizador de imagen (ayuda a que las fotos no salgan movidas), la incorporación del (auto)HDR (alto rango dinámico) o un buen procesado de imagen, por citar algunas.

¿Y de noche, qué?

La luz es un aspecto esencial en el resultado final de una fotografía… y más aún la ausencia de la misma. Y es que cuando sacamos fotos en interiores, en entornos con poca luz o de noche, las cámaras de los smartphones 'sufren'. Y algunas mucho.

«A la hora de realizar fotos nocturnas, tenemos que fijarnos en que la cámara tenga una buena apertura focal, de forma que podamos conseguir la mejor calidad fotográfica», indican los dos especialistas de Media Markt. En las especificaciones técnicas, la apertura viene representada por la variable f/. Cuanto más grande sea la cifra, menos luz captará el sensor de nuestro terminal y, por consiguiente, peores fotografías obtendremos. A modo de referencia, cabe indicar que dos buques insignia como el Samsung S7 Edge y el iPhone 7 Plus alcanzan los f/1.7 y los f/1.8, mientras que una apertura f/2.0 se considera buena, especialmente para un gama media.

Lógicamente, ésta no es la única variable a tener en cuenta, porque una buena lente, un sensor de calidad, las prestaciones y la tecnología empleada influirán notablemente en el resultado final de la fotografía.

¿Algún aspecto más que merezca la pena tener en cuenta? «Al igual que con las fotos diurnas, es importante que la cámara de nuestro terminal tenga una amplia variedad de modos manuales», explican los dos especialistas de Media Markt. «Y también que cuente con la posibilidad de sacar fotografías en RAW, porque siempre nos van a permitir conseguir una calidad muy buena en nuestras imágenes», concluyen.