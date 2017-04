Cinco usos cotidianos de la inteligencia artificial que no sabías

Inteligencia artificial y 'machine learning' se asocian con un futuro lejano, donde las máquinas y los robots superan al ser humano. Una visión un tanto apocalíptica motivada en gran medida por las películas futuristas de Hollywood. Sin embargo, la realidad es que ambos conceptos se aplican en el día a día de cualquier persona que se conecte a internet en el mundo.

La inteligencia artificial (IA) es la ciencia utilizada para hacer inteligentes las cosas. Su estudio académico se remonta al año 1950, por lo que esa visión de que es una técnica “muy novedosa tampoco es cierta”, explica Jeremiah Harmsen, responsable del departamento de Investigación en Google Europa durante la primera edición del evento 'The Magic in the Machine' celebrado en el Campus Madrid. Por otro lado, el 'machine learning' es una parte importante de la IA basada en el entrenamiento de un programa mediante el ejemplo en lugar de las líneas de código.

Ya en el año 2000, Larry Page, fundador de Google, afirmaba que la inteligencia artificial sería “la versión más completa de Google” ya que “podría entender exactamente lo que quieres y ofrecer una respuesta precisa”. Lo que sí es cierto es que aunque el concepto de inteligencia artificial se acuñó hace décadas, ha experimentado un 'boom' en los últimos cinco años gracias a tres factores: “la potencia de computación, la ingente cantidad de datos disponibles y los nuevos algoritmos”, asegura Sergio Gudarrama, ingeniero de software de Google en California.

Así, la compañía ha dejado atrás -como ya hicieron otras como Facebook, Amazon o Microsoft- su enfoque móvil para apostar firmemente por la inteligencia artificial “por el impacto real que tienen estas soluciones en el día a día de millones de personas”. Según el ingeniero, la tecnológica estadounidense la utiliza ya en todos sus servicios.

Jeremiah Harmsen durante el evento en Campus Madrid. / RC

Usos más comunes

1. Gmail. Con la técnica de 'machine learning' se ha logrado, por ejemplo, reducir en un 99% el correo no deseado o 'spam' en la bandeja de entrada del email. La máquina aprende de los ejemplos pasados y va actuando en consecuencia. También se protege de 'malware' al usuario gracias a esta tecnología.

2. SmartReply. Esta función no es utilizada aún por tanta gente, pero facilita el trabajo a quienes ya lo han probado. El sistema ofrece responder un email con solo tocar un botón tras sugerir las respuestas posibles después de haber 'leído' el correo de nuestro remitente y haber entendido su significado. Jeremiah Harmsen confirmó durante el evento que el 12% de sus usuarios ya lo utilizan.

3. Traductor. Desde hace aproximadamente un año, Google Translator ha experimentado dos mejoras considerables gracias a la IA. Por un lado, consigue traducir simultáneamente los carteles o textos a los que el usuario enfoque con su móvil, una función muy útil cuando se viaja a otros países. Por otro, la herramienta que antes traducía palabra por palabra ha pasado ahora a hacerlo por frases, por lo que se tiene mucho más en cuenta el contexto y se consigue una traducción “mucho más exacta”, dice Harmsen.

4. Fotos. La aplicación de galería de fotos de Google (preinstalada en casi todos los móviles Android) ordena las imágenes cronológicamente como cualquier app, a no ser que se le indique lo contrario. Eso sí, la novedad es que el usuario puede buscar fotos dentro de la galería por conceptos como ‘playa’, ‘perro’ o ‘abrazo’ y la app sabe ‘leer’ cada imagen y sacar aquellas en las que se muestre alguno de ellos. “El sistema de Google entiende perfectamente cada foto”, asegura el responsable del departamento de Investigación en Google Europa.

5. Reconocimiento de voz. En un mundo en el que se utiliza el móvil para todo, las búsquedas en google desde el smartphone han aumentado considerablemente y según datos de la empresa, actualmente el 20% de las búsquedas son por voz. En los últimos años, la compañía ha mejorado en un 25% el reconocimiento del habla en su herramienta gracias al ‘deep learning’, un problema “muy difícil” para cualquier ordenador por la dificultad de analizar la voz debido al ruido exterior o a los acentos y pronunciación de cada persona.