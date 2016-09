La CE propone limitar el 'roaming' gratis a tres meses al año

La Comisión Europea ha planteado que los operadores de telefonía móvil puedan reducir a 90 días al año la exención del recargo por las comunicaciones en itinerancia (o 'roaming'), como medida de prevención contra posibles abusos de los clientes. Además, para poder disfrutar a partir de junio de 2017 de la ventaja de usar internet, enviar llamadas o sms desde otros países de la UE con los precios nacionales de la tarifas contratadas, la estancia en el extranjero no podrá superar los 30 días consecutivos.

La Unión Europea, que prevé poner fin el 15 de junio del próximo año al sobrecoste por 'roaming', quiere establecer límites para evitar distorsiones del mercado, según acordaron los Estados miembro con la Eurocámara. Por ejemplo, la normativa considera abusivo que un usuario compre una tarjeta SIM en otro país de la UE con precios nacionales más bajos para utilizarla en el suyo o que el cliente utilice permanentemente en el extranjero una cuenta nacional.

Otra disposición en la normativa contempla que las autoridades nacionales podrán aplicar, por medio de una «cláusula de recuperación de costes», cargos mínimos de forma excepcional si los operadores pueden demostrar que esto afecta a sus precios en el mercado nacional. En concreto, la Comisión ha propuesto 4 céntimos de euro por minuto de llamada, 1 céntimo para SMS y 0,85 céntimos por megabyte como topes en los precios mayoristas, a lo que todavía tendrán que dar su visto bueno el Parlamento Europeo y los Estados.

«Política de uso justo»

Conforme a las normas adoptadas por la UE el pasado año, los operadores podrán aplicar una «política de uso justo» para «evitar una utilización abusiva del 'roaming'», lo que hace referencia a evitar estos servicios para «otros propósitos» que no sean «viajes periódicos». En ese sentido, consideran que establecer un máximo de 90 días al año para estar exento de los recargos es suficiente. «No creemos que sea restrictivo, cumple con las necesidades de los europeos, que de media viajan menos de tres meses al año a otro Estado miembro», ha argumentado la portavoz comunitaria Nathalie Vandystadt.

La CE también ha aclarado que las limitaciones no afectarían a los europeos en zonas fronterizas que, por ejemplo, trabajanen un país y residen en otro, ya que no se puede considerar que realicen un uso «anómalo» de las reglas de 'roaming'. La propuesta, no obstante, deberá ser discutida ahora a nivel de expertos por los Estados miembro y Bruselas aspira a poder aprobarla antes del próximo 15 de diciembre.