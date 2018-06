Los mejores restaurantes del mundo también tendrán 'fan zone': talleres, catas y magia junto al Guggenheim Presentación de la 'fan zone' que se abrirá del jueves al domingo en Abandoibarra con motivo de 'The World's 50 Best Restaurants'. / Fernando Gómez Las actividades, de jueves a domingo, serán gratuitas, abiertas a todo el público y con los mejores productos locales EIDER BURGOS Lunes, 11 junio 2018, 12:46

Bilbao ya despliega la alfombra roja para recibir a los Oscars de la gastronomía. Desde el sábado hasta el miércoles que viene los mejores chefs del mundo se darán cita en la capital vizcaína con motivo de la prestigiosa gala The World's 50 Best Restaurants. No hará falta estar en lista para disfrutar de los premios: desde el jueves al domingo una 'fan zone' en Abandoibarra abrirá el certamen a todo el público.

El jueves 14 y el viernes 15 por la tarde, y durante todo el día del sábado 16 y el domingo 17 de junio, la explanada del Guggenheim será escenario de talleres, 'showcookings', charlas y hasta espectáculos de magia. Todas las actividades serán gratuitas aunque de aforo limitado, por lo que será necesario inscribirse antes. «Una oportunidad única de demostrar las dotes de los tres millones de cocinillas que habitan Euskadi, la 'Culinary Nation'», ha resaltado el director foral de Promoción Exterior y Turismo, Asier Alea.

«Jóvenes y adultos» tendrán hueco en este espacio de ocio donde podrán «ver, disfrutar y catar lo mejor del agro vasco»: txakoli, sidras, vinos de la Rioja Alavesa, cerveza artesana o queso Idiazabal. Un espacio que «pondrá en valor el sector y la producción local» en una cita con medios de todo el mundo con la mirada puesta en Euskadi, ha destacado la directora de Agricultura y Ganadería del Gobierno vasco, Ikerne Zuluaga, en una cita con medios de todo el mundo pendientes de la villa.

Arte y gastronomía

Aunque la entrega de premios no tendrá lugar hasta el próximo martes 19 de junio, el certamen arrancará el próximo sábado con una serie de actividades para expertos, como una serie de conferencias en el Basque Culinary Center (domingo 17) o el primer espacio del concurso que aunará arte y gastronomía, Food meets Art (lunes 18), aprovechando el «icono de modernidad» que es el Museo Guggenheim.

Desde el pasado viernes, 250 periodistas de todos los rincones del planeta ya han desembarcado en Bilbao; también otros 200 chefs. «La ciudad está acogiendo múltiples y grandes eventos, pero en este podemos decir sin ruborizarnos que somos de los mejores del mundo», ha proclamado el concejal de Desarrollo Económico, Xabier Ochandiano. «Si no, la organización no se hubiera fijado en nosotros».

Es la primera vez que estos premios se entregan en el continente europeo. Siempre se celebraban en Londres, de ahí saltaron a Nueva York y el año pasado a la ciudad australiana de Melbourne. 2018 es la oportunidad «extraordinaria» de Bilbao. «La gastronomía será nuestro Guggenheim del siglo XXI».

Taller de cocina con Aingeru Etxebarria 7 sesiones. Jueves 14 de junio a las 17.00 y a las 18.30 horas. | Viernes 15 de junio a las 19.00 horas. | Sábado 16 de junio a las 17.00 y a las 18.30 horas. | Domingo 17 de junio a las 17.00 y a las 18.30 horas. 3 talleres. Flor de huevo con tierra de maíz, crujiente de queso y aire de bizkaina; verduritas asadas y krus krus con queso de nata fundente en burrito de maíz; y pasta artesanal con natillas de idiazabal, taquitos crujientes de panceta, compota de pera, manzana o cebolla y fruitu lehorrak.

Catas por Mikel Garaizabal 12 sesiones. Jueves 14 de junio a las 17.00 y a las 18.00 horas. | Viernes 15 de junio a las 17.00 y a las 18.00 horas. | Sábado 16 de junio a las 11.00, a las 12.00, a las 17.00 y a las 18.00 horas. | Domingo 17 de junio a las 11.00, a las 12.00, a las 17.00 y a las 18.00 horas. Aforo: 50 personas. Duración de 35 minutos. Catas de txakoli de Bizkaia, euskal sagardoa, vino de Rioja Alavesa, queso, derivados de pato, embutidos, mermeladas, miel, aceite, pan, zumo, pastel vasco y gildas.

Cata de Basque beer (cerveza vasca) 6 sesiones. Sábado 16 de junio a las 13.00, a las 14.00 y a las 19.00 horas. | Domingo 17 de junio a las 13.00, a las 14.00 y a las 19.00 horas. Productos. Los asistentes degustarán diferentes cervezas -preferentemente de Bizkaia- y conocerán sus características.

'Showcooking' por la Escuela de Hostelería de Galdakao 2 sesiones. Viernes 15 de junio a las 17.00 y a las 18.00 horas. 3 pintxos. Hegaluze - gilda tropikala (aceituna verde, atún rojo marinado, langostino de ibarra, cebollino, aceite de oliva y lima); zanburiña y ezpellete (ajo negro, flor de ajo, aceite de oliva, sal de quisquilla, zamburiña y pimienta de ezpelette); y odoloste txalupa (huevos, morcilla de verdura, cebolla zalla, pimiento de piquillo, pan de caserío y aceite).

'Showcooking' por la Escuela de Hostelería de Leioa 2 sesiones. Domingo 17 de junio a las 13.00 y a las 14.00 horas. 3 pintxos. Bombón de tomate Euskolabel y verdel marinado; piruleta de pollo Lumagorri, idiazabal y pistacho; y patata 'brava' rellena de espuma de marmitako.

'Showcooking' por Eshbi, Escuela Superior de Hostelería de Bilbao 2 sesiones. Sábado 16 de junio a las 13.00 y a las 14.00 horas. 4 pintxos. Pescado del golfo de Bizkaia risolado con encurtidos de la huerta de Bizkaia; salsa teriyaki; mousse de bonito con tierra de cebolla; y semifrío de queso con miel.