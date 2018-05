Una sonrisa ante las dificultades

La deportista paralímpica Teresa Perales, la más laureada de las deportistas españolas -en su vida deportiva ha obtenido 26 medallas paralímpicas y 5 récords del mundo- confeso que a los 19 años, edad en la que tuvo una neuropatía por la que perdió la movilidad en las piernas, no sabía nadar. A los 20 ya competía al máximo nivel y a los 22 participaba por primera vez en unas paralimpiadas, «tener una discapacidad no me ha impedido hacer todo aquello que me he propuesto. No soy nada especial» -afirmó-, «sólo que se me da bien nadar». Y es que Teresa se enfrenta a la vida con una actitud positiva, siempre con una sonrisa en los labios.

Ayer estuvo en Bilbao. Era la invitada especial de la Asociación Internacional PWN (Profesional Women's Network) -movimiento internacional que trabaja por el avance de la carrera profesional de las mujeres y la igualdad de género en las empresas-, que había organizado un acto en el auditorio de Torre Iberdrola para que la deportista turolense, embajadora del Deporte inclusivo en España y embajadora de la Fundación Telefónica, tuviera la oportunidad de hablar ante la concurrencia sobre temas tan interesantes como la motivación, la superación y la actitud positiva ante los retos que plantea la vida.

La charla se desarrolló con la colaboración de la televisiva Adela Ucar. Perales, que ha escrito libros como 'Mi vida sobre ruedas' o 'La fuerza de un sueño', y que ha sido diputada de las Cortes de Aragón, contó parte de su vida, que no ha sido un camino de rosas precisamente. «Fui una niña muy tímida» -recordó. «A los 15 años se murió mi padre, una persona a la que adoraba, y eso me cambió la vida de manera radical. Poco a poco fue calando en mí la idea de dejar una pequeña huella en la vida, algo que creo he conseguido».

