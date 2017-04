'La ballena azul', el macabro reto que incita al suicidio adolescente

En Facebook la única referencia que existe a 'La ballena azul' es una tienda de Cartagena que vende ropita de niños. Nada más lejos del macabro juego virtual que ha 'exportado' Rusia y que incita al suicidio adolescente. Se llama así porque existe la creencia de que las ballenas azules acaban voluntariamente con su existencia. Y ese es precisamente el final que se esperan de los chavales que se apuntan a este mortal reto, aunque antes se les exige superar cincuenta previas, en una suerte de terrorífica 'preparación': ver películas de miedo durante veinticuatro horas seguidas, autolesionarse con una navaja, caminar por las vías del tren...

Una red social rusa equivalente a Facebook ha sembrado el terreno virtual para viralizar esta práctica suicida, que está causando la alerta en México, Brasil y Colombia y de la que se conoce ya un caso en España. Se trata de una adolescente de 15 años que ha sido ingresada en un hospital de Barcelona tras haber completado ya algunas de las pruebas, según adelantó La Cadena Ser. La joven habría relatado que estaba participando en este juego, lo que puso sobre aviso a sus familiares.

En Rusia, donde este juego podría haber provocado hasta 130 muertes y se sitúa su origen, se han constatado varios casos: Yulia Konstantinova (15 años) y Veronika Volkova (16) se tiraron desde un edificio de catorce plantas en Rusia tras completar el medio centenar de retos previos (Yulia publicó en su cuenta de Instagram el mensaje 'fin' acompañado de una imagen de una ballena azul), una semana después un joven de 15 años resultó gravemente herido tras lanzarse desde un quinto piso y poco antes otra chica de 14 se arrojó al tren.

La dinámica de esta mortífera práctica consiste en ir superando arriesgadas pruebas bajo la tutela de un 'cuidador', al que hay que remitir una foto cada vez que se complete una: subirse a una grúa, colocarse en el borde de un puente, levantarse a diario a las 4.20 horas para ver vídeos de terror, hacerse cortes en el brazo siguiendo la línea de las venas, cortarse los labios... El 'jugador' debe ir completando 49 retos, uno cada día, hasta el definitiva, que le incita a quitarse la vida saltando desde un balcón.

Aunque en España no hay constancia de ninguna muerte por este macabro experimento, Jose Antonio Portellano, doctor en Psicología, advierte del riesgo que representa Internet, «no como causante, pero sí como catalizador» en casos «muy concretos» de adolescentes. «La adolescencia es un factor de riesgo pero en este caso no hablamos de todo el colectivo. Para que alguien participe en un juego así tiene que tener rasgos depresivos, psicóticos, muy baja autoestima, tendencia a la impulsividad, poca percepción del riesgo... en definitiva una personalidad muy vulnerable y en la que se combinen varios de esos rasgos».

«No tiene que ver con el chulito al que le va la marcha»

Asegura Portellano que esto no tiene nada que ver «con el chaval chulito al que le va la marcha» y que solo alguien «con la personalidad alterada de manera grave» participaría en algo así.

¿Qué les empuja a ello en estos casos?

Habría que meterse en la cabeza de cada adolescente, pero probablemente en esos casos una manera de sentirse bien sea aumentar el riesgo, el vértigo, la adrenalina... Tienen una necesidad de tener un liderazgo que no logra por otra vía.

Por eso, insiste, en que se trata de perfiles «anómalos». «Por el mero hecho de ser un adolescente no se sigue un camino de autodestrucción, el miedo les previene de hacer esas cosas que les ponen en las pruebas». Algunas son aparentemente 'inocentes', como dibujar una ballena azul, pero desde ahí solo hay una escalada de terror.

Que Portellano no cree tampoco que se corresponda con un perfil clásico de adolescente suicida. «Una suicida lo puede hacer de manera impulsiva o prepararlo durante años, pero una vez que lo ha decidido no lo va a demorar cincuenta días pasando una serie de pruebas previas. No suele hacer tentativas de suicidio antes».

Sobre los efectos que este macabro juego pueda provocar, el especialista descarta que se produzca un fenómeno «por imitación» o«efecto llamada». «Ningún adolescente que tenga una personalidad normal va a suicidarse porque vea que otros lo hagan». En todo caso, advierte de los riesgos de Internet: «Las redes sociales provocan un efecto de resonancia, de publicidad. Uno publica algo en Internet y se enteran millones de personas».