El autor de atropello mortal de Tudela fue denunciado hace dos semanas por consumo de cannabis

El autor del atropello en Tudela el domingo, A. L. P. C., de 28 años y vecino de la localidad navarra de Milagro, que el pasado domingo acabó con la vida del joven zaragozano Carlos Pellejero Remacha, de 21 años, fue denunciado hace dos semanas, el 2 de abril, por el consumo de THC (derivado del cannabis), según informa el 'Diario de Navarra'. Además, hace tres años la Policía Foral de Navarra lo denunció por tenencia y consumo de marihuana, apunta el mismo medio.

Lo que pretendía ser una agradable comida popular, terminó en tragedia. Carlos Pellejero Remacha, estudiante de tercero de Enfermería en la Universidad de Zaragoza, perdió la vida en el atropello múltiple ocurrido en Tudela, donde había acudido junto con su novia y unos amigos. Carlos se había desplazado desde la capital aragonesa para disfrutar del día del Ángel. Se encontraba en el paraje de Las Norias junto a su chica, Claudia C. C. y otra amiga de la cuadrilla, Maite R, cuando el coche les arrolló. Las jóvenes se encuentran fuera de peligro aunque permanecen ingresadas en el hospital Reina Sofía de la capital ribera. Una de ellas incluso tuvo que ser evacuada del río, adonde se precipitó después del atropello, por una lancha de bomberos. Carlos no corrió la misma suerte y falleció por las graves lesiones. El entierro se celebra esta mañana en el cementerio de Torrero. Esta tarde el barrio de Carlos, La Almozara, llorará su pérdida con una manifestación por sus calles.

El autor del atropello, que huyó del lugar y que fue detenido casi cuatro horas después en su pueblo, dio positivo en cocaína. Aunque fue sometido a una prueba de etilometría y dio negativo, es difícil saber si condujo bajo los efectos del alcohol cuando arrolló a los tres jóvenes, ya que la prueba se realizó casi cinco horas después del suceso. Se le acusa de homicidio por imprudencia grave, delito leve de lesiones por imprudencia y omisión del deber de socorro.

La Guardia Civil le convenció para que se entregase

La Guardia Civil aclaró ayer que detuvo al conductor después de convencerle para que de forma voluntaria saliera de la vivienda en la que fue localizado. Aunque se había informado de que esta persona se había entregado voluntariamente cuatro horas después del accidente, la Guardia Civil precisó que detuvo a A.L.P.C. después de una conversación telefónica en la se consiguió que saliera de forma voluntaria de la vivienda en la que estaba.

Y explica en un comunicado que, tras tener conocimiento de los hechos, se activó un dispositivo de búsqueda que consiguió localizar el vehículo presuntamente implicado en el garaje de una vivienda en Milagro. «Tras varios intentos de contactar con esta persona, se logra mantener conversación telefónica con el joven, logrando que salga de la vivienda de forma voluntaria, siendo en ese momento detenido como presunto autor del atropello mortal», añade.

Una vez formalizadas las primeras diligencias, dice la Guardia Civil, alrededor de las 00:40 horas dio traslado de las mismas junto con el detenido y sus pertenencias a la Policía Foral, cuerpo encargado de la investigación. El hombre pasará hoy a disposición judicial.