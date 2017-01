Los Biris se desmarcan de la pancarta en apoyo al 'Gordo'

Los Biris no saben nada de la pancarta en (presunto) apoyo al 'Gordo', José Ángel Prenda Martínez -uno de los violadores de los Sanfermines de 2016-, que se pudo ver este domingo en El Sadar. El grupo de animación radical del Sevilla CF, que ya estaba en el disparadero de la opinión crítica después de sus roces recientes con Sergio Ramos, ha negado mediante un comunicado oficial su relación con los aficionados que brindaron ese pequeño homenaje a uno de los miembros de 'La Manada' en el estadio de Osasuna. «No estuvimos en el estadio y estamos en contra de la violencia de género y sexista».

La Policía Nacional y Antiviolencia están estudiando las imágenes de los seguidores del club andaluz desplazados al campo navarro. Los hinchas más 'calientes' del equipo nervionense aseguran lo siguiente: «Nuestro grupo está en contra de la violencia de género y sexista, y estamos orgullosos de ser una de las pocas gradas que lucha activamente contra estas lacras, bien con apoyo a las mujeres de la Fundación Ana Bella, bien con campañas de ayuda y creación de conciencia».

La polémica imagen de la pancarta fue colgada en Twitter por un usuario vinculado a este colectivo ultra y, nada más ser publicada, recibió numerosas respuestas de radicales cercanos al Sevilla.

Grande Sevilla !!! Remontando y callando bocas. FORZA BIRIS. PRENDA UNO DI NOI !!! — Manuel GL (@ManuelGL3) 22 de enero de 2017

@sfc_firm digo yo que cuando vayan a juicio, si por casualidad salen inocentes.. pedirán perdón los que nos han puesto de cerdos violadores? — Dani (@Dani_sfc7) 22 de enero de 2017

Que malos los amigos/familiares de unos por una pancarta,y que buenos son los amigos/familiares que piden acercamientos de unos asesinos HdP — BONI (@maldinisfc) 22 de enero de 2017

«Solo pone 'Gordo'»

Al hilo de esto, José Castro, presidente del Sevilla, ha asegurado este lunes que la pancarta que se exhibió durante el partido Osasuna-Sevilla, que podría apoyar a uno de los cinco presuntos autores de una violación grupal durante los Sanfermines, «no significa nada, solo pone 'Gordo', no hay más... Me parece lamentable que me hagáis esa pregunta», añadió.

«Los biris ayer no asistieron al partido. Hay una pancarta del Sevilla o con los colores del Sevilla en la que una persona pone 'Gordo', es como si vais vosotros o un familiar y pone 'canijo'. Eso no significa nada», explicó Castro a los medios de comunicación tras la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2015.