Raquel Gago pide ayuda a Ana Rosa Quintana de camino a la cárcel

Esta persona fue juzgada y condenada, en un asunto en el que se asesinó a una mujer con premeditación y alevosía. Podrá recurrir pero quien la juzgó dictó sentencia en base a un procedimiento público y común para todos los ciudadamos en el que cada una de las partes aportó sus pruebas respectivas. ¿De qué pruebas habla ahora y qué tiene que ver un medio televisivo para que no cumpla una sentencia?. Lo unico claro que hay y no es recurribble es que la asesinada no puede ni opinar, ni pedir ayuda a ningún medio.