Continúa la búsqueda de Diana Quer en A Pobra dos semanas después de su desaparición

Miembros de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) participan este domingo en el dispositivo de búsqueda de la joven madrileña de 18 años desaparecida en la madrugada del lunes 22 de agosto en la localidad coruñesa, hace este domingo dos semanas.

Así lo han confirmado fuentes del dispositivo, que han precisado que la búsqueda por tierra de la joven tiene lugar en el núcleo urbano de A Pobra y en los alrededores, pero dentro de este municipio costero coruñés. Asimismo, estas mismas fuentes han indicado que, en la jornada de este domingo, también ha estado operativo el helicóptero.

Por otro lado, fuentes cercanas a la investigación no han podido confirmar que la búsqueda de la joven Diana Quer se haya extendido fuera de España, dado que la investigación, que lleva la Guardia Civil, se encuentra bajo secreto de sumario. No obstante, sí han asegurado que la distribución de los carteles de búsqueda de la joven no ha traspasado las fronteras españolas.

Este viernes se produjo la segunda jornada consecutiva en la que vecinos de A Pobra do Caramiñal y voluntarios de distintos organismos realizaron una batida para intentar encontrar indicios que den alguna pista sobre el paradero de Diana Quer. También este viernes, el abogado de la madre de Diana Quer, Pedro Víctor de Bernardo, indicó que estaba evaluando si tomar medidas contra la decisión judicial que ha supuesto la retirada de la custodia de su hija menor.