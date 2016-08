Un maltratador increpa a la Policía: «Cuando la vea, la mato»

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Aldaia (Valencia) a un hombre de 82 años como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras acudir al domicilio donde se encontraba su mujer de 79 años y amenazarla con matarla.

Según un comunicado policial, la mujer está viviendo en el domicilio de un familiar desde hace un tiempo y ayer por la tarde, su marido acudió a esa casa y al verla le amenazó de muerte además de exigirle dinero. Como consecuencia de las amenazas, la mujer se sintió indispuesta, mareada y cayó al suelo, momento en que el hombre, de nacionalidad española, se marchó.

Tras conocer estos hechos, los agentes localizaron en un bar al hombre al que se le ocupó entre sus pertenencias dos navajas y fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El ahora arrestado continuó con las amenazas hacia su mujer delante de los policías durante los trámites en dependencias policiales con frases como "no la he tocado, pero te digo que cuando la vea la mato, yo ya tengo 82 años y a mi todo me da igual", además de manifestar que no sabía por qué estaba detenido.

El detenido, sin antecedentes policiales, ha pasado hoy a disposición judicial, que ha decretado una orden de alejamiento sobre la víctima.