¿Puedo usar la crema solar del año pasado?

¿Es bueno utilizar una misma crema solar de un año para otro?¿Habrá caducado? ¿Me seguirá protegiendo? Estas y otras muchas preguntas son las que la población se formula en cuanto llegan unas vacaciones como estas de Semana Santa y se dispone a tomar el sol.

Para resolverlas, el doctor José Carlos Moreno, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), aclara esta y otras dudas.

¿Es verdad que los protectores solares caducan?

El especialista asegura que «todo compuesto químico tiene un periodo de eficacia, pero pasado un tiempo sufre, como ocurre en cualquier medicamento, una etapa de descomposición en el que la pierde». Asimismo incide en que estos productos no requieren condiciones especiales de conservación, pero una vez abiertos deben usarse en esa temporada, ya que pierden eficacia de un año para otro. No obstante, hay que tener en cuenta la fecha de caducidad y el PAO (Period after openning). El dermatólogo explica que el primero es el periodo máximo en que puede emplearse con eficacia un producto determinado, se abra o no. El PAO, en cambio, es el periodo en el que el producto pierde utilidad desde el momento en que se abre.

¿Es malo usarlo una vez ha caducado?

Si por error se utiliza un protector solar caducado, el doctor Moreno asegura que «lo habitual es que pierda eficacia, pero no produce daño en la piel salvo los derivados de una protección solar inadecuada» Así, si está caducado, no hay que utilizarlo con más frecuencia para obtener la misma efectividad, sino que «debemos desechar su uso».

¿La textura nos da alguna pista?

A pesar de lo que se dice, de que si se conserva la textura sirve, lo único fiable son las fechas de caducidad y el PAO. Según el doctor Moreno, la industria prepara los productos para su conservación según el excipiente empleado. Eso sí, hay que tener «especial cuidado» cuando en el envase se observa oxidación. «Esto hace que cambie de color y/o de olor y consistencia», aclara.