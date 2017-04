¿Qué es una "falsa ciática"?

El concepto de “falsa ciática” es un término clínico complejo, no del todo conocido y que puede llevar a confusión a pacientes y profesionales sanitarios. Partiendo de la base de que no todos los dolores de características neuropáticas a nivel de los miembros inferiores son de origen ciático, podemos diferenciar otros orígenes de cuadros clínicos similares: síndromes del músculo piramidal, dolores de origen miofascial en región lumbar o glútea, alteraciones articulares lumbares o sacro-ilíacas, afectaciones capsulo-ligamentosas en la zona lumbosacra, etc., que pueden originar cuadros clínicos como dolor sordo, lancinante en región lumbar baja, glútea o región proximal del miembro inferior más o menos invalidante.

Resulta fundamental la actuación de los profesionales especialistas en medicina física y rehabilitación para el diagnóstico diferencial de estas patologías, basándonos en una historia clínica rigurosa y una exploración física completa, realizadas en la consulta. En ocasiones puede ser necesario realizar pruebas complementarias de imagen o analíticas si no conseguimos alcanzar un diagnóstico claro, fundamental para una correcta orientación.

Lo primero es valorar las posibles causas desencadenantes, para modificarlas y después, con el objetivo de minimizar el dolor y las alteraciones funcionales, utilizar medios físicos, manuales y ejercicios físicos específicos. En ocasiones, y en función del nivel de dolor, puede ser necesario el uso de fármacos o técnicas intervencionistas para el control del dolor.