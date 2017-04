Mueren dos adultos por meningitis en Barcelona

Dos personas adultas con discapacidad intelectual han muerto en Barcelona a causa de una bacteria meningocócica, han informado fuentes de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). Se trata de un hombre de 39 años y de una mujer de 61, que no estaban vacunados y que trabajaban juntos en el mismo centro ocupacional, cuyos integrantes, entre 20 y 30 personas, ya están recibiendo los tratamientos preventivos, así como todas las personas que han estado en contacto con ellos, para evitar contagios.

Fuentes de la ASPB han explicado a Efe que la muerte se ha producido por una sepsis originada por la bacteria meningocócica, del tipo C en uno de los casos, aunque los afectados no han desarrollado una meningitis ni les ha afectado a sistema nervioso central. El primer afectado fue un hombre de 39 años residente fuera de Barcelona, que el pasado 3 de abril presentó fiebre y odinofagia (dolor en la garganta al tragar) que evolucionó hacia un choque séptico con resultado de muerte.

El segundo caso se originó el pasado lunes en una mujer de 61 años que era compañera de trabajo y que falleció ayer. En su caso, según la ASPB, presentaba cansancio, fiebre y vómitos y también evolucionó rápidamente hacia un choque séptico con resultado de muerte a las pocas horas. En ambos casos, según la ASPB, eran personas con una enfermedad crónica lo que podría haber influido en el pronostico y evolución fatal del contagio.

Los equipos sanitarios del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona iniciaron la investigación epidemiológica para determinar el origen de estos dos casos y una vez los médicos sospecharon que se trataba de una enfermedad meningocócica, la ASPB desplegó el operativo habitual para hacer la quimioprofilaxis (tratamiento con antibióticos) a los compañeros del centro de las dos personas afectadas.

La ASPB también ha contactado y tratado a las personas que conviven con la mujer afectada, que compartía piso con otras personas con necesidades especiales. Las mismas fuentes han asegurado que todas las personas que han estado en contacto con los dos afectados por la enfermedad ya están recibiendo tratamiento preventivo y se les ofrecerá también la vacunación contra el grupo C.

La enfermedad meningocócica es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria llamada meningococo y se producen casos durante todo el año, pero de forma más frecuente durante los meses de invierno y primavera. Generalmente son casos aislados, pero pueden aparecer también como brote cuando se presentan dos o más casos relacionados, en personas que conviven juntas.

El meningococo puede encontrarse en la garganta de algunas personas sin producirles ningún tipo de síntoma, porque desarrollan una protección natural, pero lo pueden transmitir a una persona sana y hacerla enfermar. La enfermedad meningocócica puede producir una infección generalizada (sepsis meningocócica), o bien afectar sólo al sistema nervioso (meningitis), característica por la rigidez de cuello que provoca.

Hay diferentes grupos de meningococo: A, B, C y otros. El B es el más frecuente y la vacunación sistemática en niños incluye la inmunización contra el meningococo C. Las medidas para la prevención de esta enfermedad están dirigidas a los contactos muy cercanos, y se basan en la quimioprofilaxis y en la vacunación, sobre todo si se trata del serogrupo C.

La actuación adecuada ante un caso de la enfermedad es administrar los antibióticos a la familia y el entorno que convive con la persona afectada. La ASPB ha asegurado que estos casos no son comparables con las meningitis que han causado la muerte durante las últimas semanas a dos niños, una niña de 9 años de Manresa (Barcelona) y un niño de 3 años en Girona.