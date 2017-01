El Gobierno vasco niega que las urgencias de los hospitales estén «desbordadas» por la gripe

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha admitido que en los servicios urgencias de los centros sanitario hay ahora «mucha más gente», pero ha negado que esté «desbordado el sistema». En este sentido, se ha dirigido a los sindicatos para decirles que, si van a la Urgencia y la ven sobrepasada, «se queden echar una mano».

Darpón no ha querido entrar «en el juego» de las centrales sindicales, que han denunciado que las urgencias en los centros hospitalarios están sobrepasadas. «Yo a los sindicatos les pediría que, si pasan por una urgencia y la ven sobrepasada, lo lógico, como trabajadores sanitarios que son, es que se queden a echar una mano, en vez de ir corriendo a los medios de comunicación a denunciar», ha añadido en una entrevista concedida a Onda Vasca.

El consejero ha admitido que las urgencias ahora tienen «mucha más gente» de la habitual porque es invierno. «Ocurre todos los inviernos y hay más gente en las consultas de pediatría con los niños, hay más gente en las consultas de los médicos de familia, hay más gente en las urgencias de atención primaria, hay más gente en las urgencias hospitalarias y hay más gente ingresada. Esto es así», ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que «seguro que hay momentos puntuales de mucha sobrecarga» e incluso pueda haber «algún punto, en algún momento, en el que haya mucha gente». «Pero no está desbordado el sistema, ni es nada inhabitual. Tenemos un programa de seguimiento diario donde valoramos cómo está cada urgencia, cuánta gente va a precisar una cama, cómo está la situación de camas del hospital y hay un nivel de coordinación suficiente», ha asegurado.

Plan de contingencia

Asimismo, ha recordado que todos los años se prepara un plan de contingencia «con cada centro de salud, con cada hospital, donde, en la medida en que se puede, hay refuerzos». «Es verdad, no lo vamos a negar, que durante el periodo de vacaciones tenemos gente también de vacaciones. Por lo tanto, no siempre puedes sustituir al cien por cien. Ni siquiera es un tema económico. Muchas veces, no hay personal disponible para sustituir», ha explicado.

Por ello, ha dicho que, «cuando la gripe llega en vacaciones, desagraciadamente, hay algún problema más que fuera de las vacaciones. Pero, fuera de esto, yo creo que la situación es absolutamente normal», ha manifestado.