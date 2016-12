«Lo importante es mantener una dieta saludable el resto del año»

Se indigna tanto con «todas las mentiras y mitos» que se dicen sobre alimentación que empezó a rebatirlas en unos nutrivídeos que tuvo que aparcar cuando empezó a participar en el programa de ETB2 ‘Cuerpos de elite’. Sube a su instagram (gu-nutricion) fotos de lo que come, explica sus recetas y también da consejos. Como, por ejemplo, cómo evitar los excesos navideños sin dejar de disfrutar de la buena mesa. «Porque tener una buena alimentación es un hábito que hay que mantener a lo largo del año, es ahí cuando se consigue la salud», subraya la nutricionista donostiarra.

¿Cómo encaramos la Navidad para sobrevivir al turrón?

En realidad son cinco días y, además, este año al caer en fin de semana el calendario es más propicio para evitar más quedadas. Es muy importante para todos, pero especialmente para quien está acudiendo a un profesional de la nutrición, que visualice y planee estos días y que diga ‘me voy a pasar’ el 24, el 25, el 31, el 1 y el 6 de enero._Son cinco días que no te pueden echar por tierra el trabajo de todo el año o de las últimas semanas. Y hay que ponerse objetivos realistas: no vamos a intentar bajar peso entre el 24 y el 31, pero sí mantenernos.

¿Y ese mantenerse incluye disfrutar de la comida?

Yo creo que los días de disfrutar hay que disfrutar. En Nochebuena vas a reunirte con tu familia y cena normal, aunque tampoco como si no hubiera un mañana. A mis pacientes les recuerdo que son solo 5 días, y que van a estar ahí siempre. ¿Y qué vas a hacer? Pues celebrarlos. Se pone mucho la atención en esos días y en realidad hay que ponerlo el resto del año, y de lunes a viernes de la semana que viene, llevando una dieta saludable basada en vegetales, con proteína de calidad, porque el cordero tiene proteína pero mucha grasa, usando técnicas de cocción que no añadan calorías, con un buen consumo de fruta en entero, y procurando mantener una buena higiene del sueño.

¿Se puede disfrutar de las comidas de Navidad sin pasarse?

Hay trucos para los que quieran cuidarse. El primero es no llegar con hambre a la mesa, y es bastante importante. Porque es habitual que al prever que esta noche me voy a pasar, se coma una ensalada de pepino, y al final se llega muy hambriento. Así es más difícil controlarse.

Antes de sentarnos nos ofrecen una copa. ¿Cómo gestionamos el consumo de alcohol?

Recomiendo ir alternando el alcohol con agua. Me bebo una cerveza, o una copa de vino, pero luego me tomo un vasito de agua. Y así ir alternando. Se trata de tener delante, en la mesa, los dos. Así te quitas la mitad del alcohol y el entero de la resaca, porque parte de la resaca se debe a la deshidratación.

¿El alcohol engorda tanto?

Una caña son unas cien calorías, que vendría a ser una croqueta. Una copita de vino sería el equivalente a tres onzas de chocolate. Y un gin tonic, una porción de pizza. El rey del engorde es el ron cola: estamos hablando casi de una hamburguesa, con su pan, queso... con todo.

Empezamos a cenar y en la mesa no caben los entrantes. ¿Qué tomamos?

Un truco muy bueno es en vez de ir cogiendo uno a uno, servírtelo, ponerlo en el plato. Porque entre que estás hablando, entretenido, pierdes la cuenta de lo que comes. En el plato lo visualizas, lo ves. Hay una cosa curiosa de la saciedad humana: te quedas súper lleno de algo pero de repente te sacan otra cosa distinta y la pruebas. Con los entrantes pasa esto, así que imagínate el descontrol que puede llegar a ser. Y no hay que engullir.

¿El plato principal no tiene escapatoria?

Es un poco más difícil, pero recomiendo que te intentes servir tú. Como te toque, por ejemplo, mi abuela te va a poner el plato a rebosar. Intenta limitar un poco las porciones, ponerse la ración y decir ‘luego ya repetiré’. Y luego ya la gente te deja en paz.

¿Y el postre?

Soy partidaria de que te sirvas una ración y lo pruebes. Si no quieres comer tanto, compartir.

¿Y qué me dice de la bandeja de bombones y turrones que se queda en la mesa toda la tarde-noche?

Esa es la prueba de fuego, ¡es ser titán! En todo esto hay que ser realista, no son fechas idóneas para ponerse radical. Es más importante centrar la atención en lo que hago entre el 26 y el 30, y entre el 2 y el 6.

La semana que viene mucha gente tiene fiesta. ¿Y si tiene previsto ir a Donostia de pintxos?

Si la gente tiene vacaciones recomendaría encarecidamente que aproveche para hacer ejercicio. Mantenerse activo, cada uno acorde a su grado de entrenamiento, es vital. Y si tienes previsto venir a Donostia con tu mujer de pintxos, incluye en el plan un paseito de hora y media. Yo esta semana y la siguiente hago más deporte de lo habitual.

Es 7 de enero y he cogido varios kilos. ¿Qué hago?

Creo que es más beneficioso el talante de decir ¿que me he pasado? ¿que he engordado? Tampoco es un drama. Como voy a volver a una rutina de hábitos saludables, ya perderé ese peso. Lo importante es esa rutina, el día a día, y si no la tienes contacta con un profesional que te ayude a lograrla y te paute esos hábitos saludables de forma gradual. Suelo decir a mis pacientes que me han contratado para que les dé un plan alimenticio que les ayude a mantenerse sanos y en su peso para siempre, y que no tengan que ir al nutricionista nunca más. No hay que embalarse ni dejarse llevar por la angustia, ni empezar una dieta súper restrictiva y machacarte en el gimnasio los siete días.

En enero llega la temporada alta de las dietas milagrosas. ¿Alguna que le haya sorprendido?

Han estado muy de moda las hiperproteicas, y las de estar a base de jarabes, sirope de arce, ayuno a agua... que la gente las prueba porque «mal no me hará». Hay toda una corriente ‘detox’ que viene a decir que necesitamos limpiar nuestro cuerpo, como si estuviéramos sucios. Y no es cierto: tenemos un hígado, unos pulmones y unos riñones que hacen el trabajo por nosotros. No necesitamos estar una semana a zumos verdes para ‘resetearnos’. El cuerpo necesita gasolina. Si te digo que necesitas 1.500 calorías, es porque las necesita. Perder cinco kilos a la semana no es ni será saludable nunca, porque no estás perdiendo grasa, o muy poco, y sí agua y masa muscular, algo tremendamente perjudicial. Esas pérdidas de peso rápidas generan una frustración terrible. No hay que tomárselo con prisa, es un cambio para toda la vida.

¿Dieta es pechuga y lechuga?

No, ni mucho menos. Y otra cosa: hacer dieta no es sinónimo de pasar hambre, o no debería serlo.