Cómo disfrutar de las navidades sin la factura de un exceso de peso

Desde el primer bocado de turrón -«para probar»- a comienzos de diciembre, hasta que el último trozo de roscón de reyes desaparece de la nevera ya entrado enero, pasa un largo mes en el que la cintura tiende a ensancharse mientras el bolsillo se vacía. La cena de Nochebuena, la comida de Navidad o la Nochevieja son sólo la punta del iceberg de unas fechas en las que los excesos en la mesa suelen convertirse en norma. Cenas de empresa, reuniones de amigos y eventos populares regados con abundante alcohol contribuyen a una relajación general de la dieta que deja de recuerdo unos kilitos pasadas las fiestas.

Un banquete navideño puede contener, en función de los platos y de la cantidad que consumamos, entre 2.500 y 3.000 calorías. Casi el doble de lo que necesita un adulto en todo un día. Con cada exceso de 5.000 calorías no consumidas el cuerpo engorda en torno a un kilo, del que resultará difícil deshacerse. Hagan los cálculos, pero las estadísticas dicen que la mayoría engordaremos de media entre dos y tres kilos.

«En una persona sana se trata de un ligero sobrepeso que habrá que quitar con esfuerzo, pero quienes tengan el colesterol alto, diabetes o gota tienen que extremar las precauciones», advierte el endocrino Jesús Santamaría. Empacho, malas digestiones o subidas de tensión son las consecuencias más frecuentes que tienen las comilonas festivas. Para Santamaría, la receta no es otra que «sentido común» y ejercitar la «moderación» en unas fechas poco propicias a ello.

En el reparto de las culpas, el alcohol se lleva la peor parte. «Es peligroso porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero supone una carga importante de calorías que además no aportan ningún nutriente», apunta el doctor. Aunque no todas las bebidas son iguales. Un combinado tiene las mismas calorías que tres copas de vino o cuatro copas de cava.

Los polvorones, los mazapanes y el turrón hacen el resto, pero quién se imagina unas navidades sin ellos. «El truco es cortar la cantidad que vayas a comer y después guardarlo», recomienda la nutricionista Mónica Mellid. La caja de turrón en la mesa puede ser una tentación difícil de resistir, «pero muchas veces comemos por inercia, aunque ya estemos llenos».

Ojo a las cantidades

¿Cómo dejar de probar la ensaladilla de la tía, el guiso de la abuela o los dulces que ha traído el primo del pueblo...? «Ya que suele haber tanta variedad, lo recomendable es servirse cantidades pequeñas», argumenta Mellid. Y sobre todo, no llegar hambriento a la mesa. «Esos días no hay que saltarse ninguna comida para estar más ligeros, porque comeremos de forma voraz y surtirá el efecto contrario». En cualquier caso, dos o tres días de banquete «no tienen mayores consecuencias». El problema es que esa relajación de las costumbres se extiende a lo largo de todo un mes, en el que es frecuente postergar los buenos propósitos.

LAS CIFRAS 2,5 kilos engordará de media cada español durante las fiestas. 3.000 calorías puede llegar a procurar un banquete navideño. LOS EXPERTOS Jesús Santamaría - Endocrino«Lo más peligroso es el alcohol, por su gran cantidad de calorías vacías» Mónica Mellid - Nutricionista«Una cosa es saltarse la dieta tres días y otra pasarse un mes» Sergio Gorostola - Preparador físico«Un paseo de una hora a ritmo vivo compensa los excesos»

«Una cosa es hacer un exceso en Navidad y Nochevieja y otra muy distinta estar pasándose del 15 de diciembre al 8 de enero». Para que las fiestas no sean un problema, «hay que mantener unos hábitos de alimentación saludable antes y después de esos días considerados excepcionales, en los que lo importante es disfrutar», recomienda Mellid. Porque, ojo, el estrés también engorda. «No conviene ser ni demasiado estricto ni demasiado laxo, porque ambas cosas acaban generando ansiedad».

Tampoco ayuda pasarse las vacaciones del sofá a la mesa y de la mesa al sofá. Pero no se puede pretender purgar el pecado de la gula con un entrenamiento espartano, «porque sólo conseguiremos volver loco al organismo», asegura el preparador físico Sergio Gorostola. Su fórmula se basa en «ejercicio moderado, a pulsaciones bajas; se queman calorías más lentamente, pero se consigue quemar más grasa».

Para contrarrestar los excesos culinarios, lo más sencillo es un paseo de una hora sobre la actividad física habitual. «Pero no a paso de escaparate, sino a ritmo vivo», advierte. A su juicio, es mucho más eficaz que una clase de spinning, «que quemará muchos hidratos, pero no tantas grasas, y nos dejará agotados y hambrientos». Y no es cuestión de bajarse de la bici y recuperar fuerzas pellizcando una tableta de turrón.