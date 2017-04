El arte de suspender

Pregunta: «¿Qué edad cumple este año José Miguel Barandiaran?». Respuesta: «Lo sé pero no lo respondo, porque soy un caballero». Sucedió en un examen, hace tantos años, que lo mismo ha prescrito. Sea como fuere, no me la dieron por buena. Por cierto eran 100 y debería haberlo sabido, porque fueron varios los actos conmemorativos en honor al erudito. Pero ya se sabe que las neuronas juegan al escondite en cerebros livianos. Como en mi caso. Lo que nunca impidió, de hecho alentó, la creación de respuestas alternativas en exámenes. Todo, menos dejar un hueco en blanco bajo la pregunta. Lo recordaba esta semana en la que ha sido noticia una curiosa iniciativa, no tanto por el hecho como por quién está detrás. El juez Calatayud.

Este magistrado es conocido por sus originales sentencias y penas. En especial, a menores que la han liado parda en diferentes circunstancias. Pero esta vez no es noticia por hacerle barrer a un chaval el colegio del barrio como pena por quemar papeleras. Ni por pedir el retorno de la mili, que manda huevos. Sino por su singular petición vía Facebook. Quiere que le manden disparates en exámenes escolares. Son muchas las respuestas que le están llegando. Aunque no están todas. Faltan las de los años que, quienes peinamos canas, aportamos a la antología del despropósito. Como la que contaba arriba. De ahí que me sienta muy cercano a quienes las protagonizan. Por cierto, Calatayud confiesa que siendo mozo le pidieron que conjugase el presente de indicativo del verbo 'abolir' y que respondió: «Yo abuelo, tu abuelas...». Vamos, que no se salva nadie. He aquí algunos casos que recibió este juez.

Pregunta: «¿Quién escribió 'Coplas a la muerte de su padre'?». Respuesta: «El hijo». Puro sentido común. Si no piden más datos... Otras veces el profesor se pasa de listo y sitúa el problema matemático en terreno peligroso. Como le pasó a una profesora que ha mandado a Calatayud su caso. El problema que puso hablaba de un terreno rural de X hectáreas. Y si el metro cuadrado costaba tanto dinero, debían calcular cuánto se necesitaba para comprarlo todo. En lo que no pensó fue en que los chavales eran... de pueblo. Así que uno respondió: «Profe, ya no pagan eso por el metro cuadrado rural». Y otro añadió: «Si tuviera un pozo, todavía». Grandioso. En esta línea un estudiante de la ESO a la pregunta «¿Cómo se llaman los coleccionistas de sellos?», respondió «Sifilíticos». Que alguno habrá que comparta ambas circunstancias, pero no sentaría muy bien al colectivo dicho nombre. Lo que me recuerda otro disparate.

Imaginen un examen de 'Naturales' en EGB. Y que Don Pedro, el maestro, pregunta: «¿Cómo se llaman los perros salvajes australianos?». Respuesta de el listo de la clase que levanta la mano: «¡Bingo!». Al escucharlo el docente rompió a reír y gritó: «¡Han cantado Bingo, señores!». Se ve que al chaval lo de Dingo no le parecía serio como raza. Otro que siempre recuerdo es ese de «dime un gusano que no sea la lombriz de tierra». Respuesta: «La lombriz de mar». Y es que los exámenes relacionados con la ciencia siempre han dejado momentos memorables. Por ejemplo, otra que le han mandado al juez y tiene que ver con el cerebro. Pregunta: «¿Qué son las meninges?». Respuesta: «¿Las meninges?...¡Ah, si es el cuadro ese de las chiquillas tan feas!». Traducido. Las Meninas de Velázquez cubren nuestro sistema nervioso central. Con razón llevan esa cara las pobres.

A veces, ante la ausencia de una respuesta adecuada, llega otra. Como la de «partes del oído interno». Respuesta: «Consta de utrículo y dráculo». Suena bien, no se puede negar. Pero sigamos. A uno de tercero de Primaria le preguntaron: «¿Podríamos ir a América en coche?». Respuesta: «¡Nooooo! Es mucho viaje y me mareo. Me mareo hasta cuando voy a Almería...». También hay arte en Lengua y Literatura. Pregunta: «Definición de Ironía». Respuesta: «Ironía es una plataforma con forma de palangana que sirve para lavarte la cara». Ahí queda eso. Quien ha respondido así o es muy listo o está para encerrarle. Yo se la daba por buena. Y también esa de «dime lo que sepas sobre Quevedo». Respuesta: «Era cojo, pero de un solo pie». Tenía razón y, aún así, le suspendieron. Como me pasó a mí con un tal Bronte.

Era tan malo como docente que casi logra que todos odiáramos la Literatura. Incluso quienes la adorábamos. Le gustaba que respondieras literalmente y de memoria lo que venía en el libro. Y eso incluía todo. Como cuando preguntó quién había escrito un poema sobre la guerra de Arauco. Nadie lo sabía. La respuesta estaba en un pie de foto, donde se leía «Imagen de Alonso de Ercilla que escribió 'La Araucana'». Debo reconocer que no lo he olvidado. Tampoco a los antepasados de aquel profesor. No solo por este día. Cuando nos preguntó por el estilo literario de Shakespeare un servidor, por aquello de ambientar el asunto escribió al principio: «Es difícil resumir el estilo shakespiriano, dada en la alta cumbre en la que se haya sito». Sin leer más, el profesor escribió en rojo: «Claro que es difícil si no se estudia. Tiene usted un cero». Vale que era un pedante, pero tenía 14 años recién cumplidos y estábamos en 1980. Un poquito de por favor, que diría aquel. Hubo alguno con pluma más culta y cabeza mejor amueblada al que también puso un cero patatero. De hecho tampoco lo olvidan. En mi caso no por el suspenso, estaba vacunado, sino por la falta de miras.

Quienes estábamos abonados al suspenso formábamos dos familias. Los que entregaban el exámen sin respuestas y los que nos esforzábamos por buscar alternativas. Al menos intentábamos dejar nuestra impronta. Sabíamos que no era la correcta, pero la vida es una y hay que intentarlo. Sin miedo al fracaso ni a que te sacaran después a la palestra delante de la clase para mofarse de tu ocurrencia. O de tu presentación. Como los problemas de Física en los que un coche caía por una pendiente y quien esto teclea hacía un dibujo de un Porsche a todo detalle, bajando por una montaña y un paisaje al fondo. Alguna vez hasta puse una moza al volante. Y de nada servía el esfuerzo. Si eso no merece palmada en el hombro... Recordemos que algunos pertenecemos a una generación donde existía una nota que era demoledora «muy deficiente». Así, sin anestesia. Y aquí estamos, pese a todo. Por eso, en algunas de esas barbaridades que le están mandando al juez hay más ingenio que en las correctas respuestas de muchos. El debate sobre los suspensos con los que puede o no pasar un alumno que tan vigente está estos días, no debe confundirse con la creatividad del que no sabe pero lo intenta. Hasta para suspender y dejar huella hay que tener arte.