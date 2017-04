¿Había humanos en América hace 130.000 años?

Arqueólogos estadounidenses aseguran hoy en la revista ‘Nature’ que el ser humano llegó a América hace 130.000 años, cuando hasta ahora se creía que lo había hecho hace solo unos 24.000. Tan extraordinaria afirmación descansa sobre la osamenta de un mastodonte (‘Mammut americanum’) desenterrada en los años 90 en la costa del sur de California, cerca de San Diego. Según Steven Holen, codirector del Centro para la Investigación del Paleolítico Americano, y sus colaboradores, los huesos y dientes del animal, muerto hace unos 130.000 años, presentan huellas de fracturas hechas con herramientas de piedra. Los investigadores consideran que el hallazgo obliga a «revisar las fechas de la llegada de ‘Homo’ a las Américas».

Aunque hay consenso científico respecto a que los primeros humanos llegaron al Nuevo Mundo desde Asia a través del estrecho de Bering, las fechas de la conquista de América se han adelantado en los últimos años. Hasta hace poco, los vestigios más antiguos generalmente aceptados se remontaban a hace unos 14.000 años. Correspondían a la llamada cultura de Clovis, que se desarrolló en el sur de Estados Unidos y México. En enero pasado, sin embargo, investigadores canadienses anunciaron que huesos de animales de hace 24.000 años procedentes de tres cuevas del norte de Yukón tenían «marcas de corte indiscutibles hechas por seres humanos». El hallazgo encaja con la teoría según la cual durante el Último Máximo Glacial, cuando Asia y Norteamérica estaban unidas por el puente de Beringia, un grupo de humanos quedó aislado en esa lengua de tierra hasta que el hielo se retiró hace 14.000 años y se lanzaron a la conquista de América.

La propuesta de Holen y su equipo en ‘Nature’ da ahora un vuelco a todo eso. Los investigadores han identificado entre los restos del mastodonte, datados hace 130.000 años por el sistema del uranio-torio, varias piedras grandes que consideran martillos y yunques. Sostienen que los humanos que descuartizaron al animal tenían gran destreza manual y experiencia en la extracción de la médula de huesos. Lo que no hacen es identificar al presunto autor de la carnicería. En un comentario adjunto, Erella Hovers, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, apunta que no tuvo por qué ser ‘Homo sapiens’ -que todavía no había salido de África- y que pudo tratarse de ‘H. erectus’, un neandertal y hasta un denisovano.

«Soy bastante escéptico», dice José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), respecto a adelantar 100.000 años la conquista de América. «Estoy a la espera de más información porque, por ahora, las pruebas no son concluyentes y tampoco hay fósiles humanos», advierte el codirector de las excavaciones de Atapuerca. Además, añade, «aunque en esa época ya hay homínidos en China, la latitud es un problema. Bering está muy al Norte; demasiado para un homínido de entonces».

Para el arqueólogo vasco Joseba Rios-Garaizar, investigador del Cenieh, las pruebas de que los huesos del mastodonte fueron manipulados por humanos y de que las grandes piedras son herramientas son también «bastante dudosas. En un yacimiento normal, las cogeríamos con pinzas». En su opinión, otros puntos flacos del estudio son la falta de una estratigrafía, la ausencia de lascas entre los restos -los humanos de la época ya usaban pequeñas herramientas muy sofisticadas en África y Eurasia- y que se trate de un yacimiento único. «El debate va ser muy duro», augura escéptico.