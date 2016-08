Un grupo internacional de investigadores ha identificado unos fósiles descubiertos en la Columbia Británica en 2009 como pertenecientes a un pterosaurio del tamaño de un gato doméstico. Vivió hace 77 millones de años, en el Cretácico Superior, en lo que hoy es Norteamérica y ha sido identificado como un azdárquido, un tipo de pterosaurio de alas cortas y sin dientes que dominó el periodo final de la evolución de los reptiles voladores.

Los paleontólogos no conocían hasta ahora ningún pequeño pterosuario del Cretácico Superior. Cuando vivió este animal, con una envergadura de 1,5 metros, los cielos estaban dominados por gigantes con envergaduras de entre 4 y 11 metros –como un avioneta– que podían llegar a tener el tamaño de una jirafa. Estudios previos apuntaban a que en esa época sólo habría grandes reptiles voladores y aves, pero este hallazgo, que se publica en la revista ‘Royal Society Open Science’, lo desmiente.

Pterosaurios

Los restos del animal corresponden a un húmero, vértebras dorsales (incluidas tres fusionadas) y otros fragmentos. «Es emocionante porque sugiere que los pterosaurios pequeños existieron hasta finales del Cretácico y no fueron desplazados por las aves. Los huesos huecos de los pterosaurios se conservan muy mal, y los animales más grandes parecen ser los que mejor se conservan en los ecosistemas del Cretácico Superior de Norteamérica. Esto sugiere que un pequeño pterosaurio muy raramente llega hasta nosotros, no necesariamente que no existieran», explica Elizabeth Martin-Silverstone, paleobióloga de la Universidad de Southampton.

«Mediante el examen de la estructura interna de los huesos y de la fusión de sus vértebras hemos podido ver que, a pesar de su pequeño tamaño, el animal había crecido por completo», indica Mark Witton, de la Universidad de Portsmouth. Para Martin-Silverstone, la ausencia de crías de grandes especies en el registro fósil es una prueba más de la difícil conservación de los pterosaurios pequeños del Cretácico Superior, cuando la diversidad de reptiles voladores podía ser mucho mayor de lo que se creía.